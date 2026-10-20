Perugia, trovato con 17 involucri di cocaina e 350 euro: arrestato un 21enne

Il giovane è stato fermato dai Carabinieri a Balanzano. Sequestrati circa 12 grammi di droga, un telefono e il denaro. Arresto convalidato, il 21enne è stato liberato

PERUGIA – Era fermo con la propria auto a Balanzano, nel territorio di Perugia, quando è stato controllato dai Carabinieri. Durante gli accertamenti avrebbe consegnato spontaneamente due involucri termosaldati contenenti cocaina. La successiva perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta di altri 15 involucri della stessa sostanza.

È così scattato l’arresto per un 21enne, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel complesso i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno sequestrato 17 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 12 grammi. All’interno dell’auto sono stati trovati anche un telefono cellulare e 350 euro in contanti, anch’essi posti sotto sequestro.

Al termine degli accertamenti, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Perugia, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia in attesa del giudizio con rito direttissimo.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, che ha disposto la liberazione del 21enne.

L’intervento rientra nei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia per contrastare lo spaccio e la diffusione di sostanze stupefacenti.