Città di Castello Pallavolo, verso la seconda trasferta consecutiva: «La sconfitta di Jesi deve diventare benzina»

I biancorossi tornano al lavoro. Marini: «Abbiamo mostrato carattere». Rumori: «Il mio esordio in Serie B mi ha dato la carica»

CITTÀ DI CASTELLO – Si torna in palestra con la voglia di ripartire. La sconfitta di Jesi ha lasciato l’amaro in bocca al Città di Castello Pallavolo, ma anche diversi segnali positivi dai quali costruire la prossima sfida.

Questa sera i biancorossi torneranno al lavoro in vista della seconda trasferta consecutiva, quella sul campo del Rubicone, altra formazione indicata tra le più attrezzate del girone E.

A rileggere la partita di Jesi è Simone Marini, ex palleggiatore del Città di Castello e oggi uno degli assistenti di coach Marco Bartolini. La sua analisi parte da un avvio complicato, ma guarda soprattutto a quello che la squadra è riuscita a fare dopo il primo set.

«Loro sono partiti fortissimo con le loro sicurezze, cioè Licitra e Morichelli. Noi invece non abbiamo forzato tanto il servizio come aveva chiesto coach Bartolini e quindi per Jesi è stato più facile andare in vantaggio».

Il Città di Castello, però, non si è disunito. Anzi, ha provato a rimettere in piedi la partita, arrivando a un passo dal pareggio nel secondo set e riuscendo poi a conquistare il terzo.

«Non ci siamo abbattuti – sottolinea Marini – abbiamo fatto un buon secondo set che abbiamo perso sul filo di lana, anche per l’esperienza e la caratura dei nostri avversari. È invece molto positivo e da tenere in considerazione per il futuro quello che abbiamo fatto nel terzo set».

Proprio quel parziale rappresenta forse il segnale più importante per il gruppo. Sotto nel punteggio e contro una delle squadre più forti del campionato, i biancorossi hanno trovato la forza per riaprire la gara.

«Molti avrebbero tirato i remi in barca e invece siamo stati bravi a vincerlo e a riaprire la gara. Poi la forza di Jesi è venuta fuori, ma ci sono stati nel corso del match dei passi avanti da cui possiamo e dobbiamo ripartire verso la sfida al Rubicone».

Tra le note positive c’è anche l’esordio in Serie B del giovane centrale Ettore Rumori. Una prima volta importante, arrivata in una trasferta difficile.

«Il mio esordio in Serie B mi ha dato la carica, ho avuto buone sensazioni personali in campo, ma la priorità resta sempre il risultato e sabato scorso non è andata come volevamo».

Nessun dramma, però. Il campionato è appena iniziato e c’è già una nuova occasione per reagire.

«Si volta subito pagina. Ci aspetta una settimana di preparazione intensa per la sfida in casa di Rubicone. Questa batosta deve diventare benzina e darci lo stimolo per fare bene, affrontando serenamente questa seconda trasferta consecutiva».

La prossima sfida, del resto, non sarà semplice. Il Rubicone è considerato tra i favoriti del girone, anche se l’avvio di stagione non è stato dei migliori. La formazione romagnola ha perso in casa contro Perugia e poi ha conquistato una vittoria al quinto set a Pescara, anche a causa di diversi problemi fisici che hanno condizionato alcuni giocatori importanti.

Per il Città di Castello sarà dunque un altro esame impegnativo. Ma anche una nuova occasione per capire quanto valgono davvero i passi avanti mostrati a Jesi e trasformare la delusione della sconfitta in energia per la prossima partita.