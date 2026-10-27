Fabio Battistelli al Premio Tenco per ricordare David Riondino: tutto esaurito a Sanremo

Il clarinettista tifernate protagonista del concerto “David dei Miracoli”, insieme a Paolo Hendel, Chiara Riondino, Paolo Cerri e Michele Staino

CITTÀ DI CASTELLO – C’era anche Fabio Battistelli, noto clarinettista tifernate e direttore della Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini”, tra i protagonisti del prestigioso Premio Tenco a Sanremo, dove il pubblico ha tributato un grande successo al concerto dedicato a David Riondino.

Sabato scorso, nel suggestivo quartiere La Pigna, l’Auditorium Santa Brigida ha registrato il tutto esaurito per “David dei Miracoli”, un viaggio attraverso le canzoni e i testi di Riondino, artista scomparso recentemente e figura capace di attraversare musica, teatro e poesia con uno stile sempre personale.

Sul palco, insieme a Battistelli, sono saliti Paolo Hendel, Chiara Riondino, voce e interprete del concerto nonché sorella di David, Paolo Cerri alla chitarra e Michele Staino al contrabbasso.

Una formazione di grande livello che ha accompagnato il pubblico in un racconto fatto di musica, parole e ricordi, accolto con entusiasmo dalle tante persone che hanno riempito ogni spazio disponibile dell’auditorium.

Per Battistelli è stato soprattutto un modo per ricordare una persona con cui ha condiviso negli anni esperienze artistiche e avventure.

«Un ricordo doveroso ed affettuoso dell’amico, dell’artista e del compagno di viaggio di tantissime avventure straordinarie», ha commentato il musicista tifernate.

Una serata particolarmente significativa, dunque, non soltanto per il prestigio del contesto del Premio Tenco, ma anche per il valore umano dell’appuntamento. La musica è diventata ancora una volta il modo per tenere vivo il ricordo di un artista e di un uomo che ha lasciato un segno importante nella cultura italiana.

E per Città di Castello c’è anche la soddisfazione di vedere uno dei propri musicisti più conosciuti protagonista di un appuntamento di rilievo nazionale, accanto ad artisti e musicisti che hanno voluto rendere omaggio a David Riondino attraverso le sue stesse parole e le sue canzoni.