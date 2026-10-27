I vescovi umbri al fianco di Boccardo: «Le Chiese dell’Umbria camminano in unità e fiducia»

Solidarietà al presidente della Ceu dopo l’attacco sui social. Nella stessa riunione definiti i nuovi incarichi pastorali: Paolucci Bedini è il nuovo segretario della Conferenza episcopale umbra

ASSISI – Solidarietà e vicinanza al presidente della Conferenza episcopale umbra, monsignor Renato Boccardo, dopo l’attacco definito ingiurioso e diffamatorio che lo ha coinvolto sui social nei giorni scorsi. È quanto hanno espresso i vescovi umbri riuniti lunedì 26 ottobre ad Assisi, presso il Pontificio Seminario Umbro “Pio XI”, per la sessione ordinaria della Ceu.

I presuli hanno voluto manifestare al presidente «solidarietà e affetto», ribadendo allo stesso tempo la volontà delle Chiese umbre di proseguire il proprio cammino senza lasciarsi condizionare dalle polemiche.

«Le Chiese che sono in Umbria – hanno sottolineato i vescovi – camminano in unità e fiducia, rendendo il loro servizio al popolo di Dio e alla società secondo il Vangelo e senza lasciarsi intimidire da simili aggressioni».

La riunione è stata anche l’occasione per definire alcuni incarichi e deleghe pastorali della Ceu, dopo l’arrivo dei nuovi vescovi delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Foligno e Terni-Narni-Amelia.

Il nuovo segretario della Conferenza episcopale umbra è monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Città di Castello e Gubbio, che subentra nell’incarico a monsignor Francesco Antonio Soddu, chiamato da Papa Leone XIV alla guida dell’Arcidiocesi di Sassari.

Nuovi incarichi anche per i vescovi recentemente nominati.

Monsignor Felice Accrocca, nuovo vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, è stato nominato delegato dell’Area pastorale Evangelizzazione e Liturgia. L’area comprende le Commissioni regionali per Catechesi, Liturgia, Missioni, Ecumenismo e Dialogo interreligioso.

Monsignor Alfonso Raimo, nuovo vescovo di Terni-Narni-Amelia, assume invece la delega dell’Area pastorale Carità e Salute, che comprende la Delegazione Caritas Umbria, la Fondazione Contro l’Usura e le Commissioni regionali Salute e Sociale.

La ridefinizione degli incarichi arriva dunque in una fase di rinnovamento della Conferenza episcopale umbra, dopo la nomina dei nuovi pastori delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Terni-Narni-Amelia.

Per monsignor Paolucci Bedini, già alla guida delle diocesi di Città di Castello e Gubbio, il nuovo ruolo aggiunge quindi un ulteriore incarico all’interno del percorso di collaborazione tra le Chiese umbre.