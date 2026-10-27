Piscina comunale, giovedì la presentazione dei lavori: l’attività sportiva riparte il 5 novembre

Efficientamento energetico e consolidamento sismico alle vasche interne dell’impianto di via Engels

CITTÀ DI CASTELLO – La piscina comunale di via Engels si prepara a riaprire alle attività sportive dopo gli interventi di efficientamento energetico e consolidamento sismico che hanno interessato le vasche interne dell’impianto.

I lavori saranno presentati alla cittadinanza giovedì 29 ottobre alle ore 17.00, con un appuntamento che permetterà di entrare direttamente nella struttura e vedere da vicino i cambiamenti realizzati, comprendendone caratteristiche e finalità.

Saranno presenti il sindaco Luca Secondi, l’assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport Riccardo Carletti, insieme ai componenti della giunta comunale, e l’amministratore unico di Polisport Stefano Nardoni, con le maestranze della società che gestisce l’impianto.

La presentazione arriva a pochi giorni dalla ripresa dell’attività sportiva. Il ritorno in vasca è infatti previsto per giovedì 5 novembre, quando prenderanno il via i corsi di nuoto del periodo autunno-inverno.

L’appuntamento di giovedì rappresenterà quindi anche l’occasione per fare il punto sugli interventi realizzati e sulle condizioni della struttura in vista della nuova stagione di attività.

I lavori hanno riguardato in particolare le vasche interne, con interventi finalizzati sia al miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto sia al consolidamento sotto il profilo sismico.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla presentazione.