Search
Città di CastelloEventiNuoto

Piscina comunale, giovedì la presentazione dei lavori: l’attività sportiva riparte il 5 novembre

Data:

Efficientamento energetico e consolidamento sismico alle vasche interne dell’impianto di via Engels

CITTÀ DI CASTELLO – La piscina comunale di via Engels si prepara a riaprire alle attività sportive dopo gli interventi di efficientamento energetico e consolidamento sismico che hanno interessato le vasche interne dell’impianto.

I lavori saranno presentati alla cittadinanza giovedì 29 ottobre alle ore 17.00, con un appuntamento che permetterà di entrare direttamente nella struttura e vedere da vicino i cambiamenti realizzati, comprendendone caratteristiche e finalità.

Saranno presenti il sindaco Luca Secondi, l’assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport Riccardo Carletti, insieme ai componenti della giunta comunale, e l’amministratore unico di Polisport Stefano Nardoni, con le maestranze della società che gestisce l’impianto.

La presentazione arriva a pochi giorni dalla ripresa dell’attività sportiva. Il ritorno in vasca è infatti previsto per giovedì 5 novembre, quando prenderanno il via i corsi di nuoto del periodo autunno-inverno.

L’appuntamento di giovedì rappresenterà quindi anche l’occasione per fare il punto sugli interventi realizzati e sulle condizioni della struttura in vista della nuova stagione di attività.

I lavori hanno riguardato in particolare le vasche interne, con interventi finalizzati sia al miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto sia al consolidamento sotto il profilo sismico.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla presentazione.

Commenti
Previous article
Le foreste italiane si incontrano ad Assisi: strategie, gestione sostenibile e futuro verde al centro del grande evento ANARF e AFOR
Next article
I vescovi umbri al fianco di Boccardo: «Le Chiese dell’Umbria camminano in unità e fiducia»

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Le foreste italiane si incontrano ad Assisi: strategie, gestione sostenibile e futuro verde al centro del grande evento ANARF e AFOR

Redazione Redazione -
Nella cornice del Monte Subasio e della Basilica di...

Festa del Bosco, la musica continua: a Montone arrivano i Gaudats Junk Band

Redazione Redazione -
La Festa del Bosco di Montone continua a ritmo...

Sansepolcro, dalla stazione ai servizi sociali: PD–InComune chiede risposte al sindaco

Redazione Redazione -
Due interrogazioni e una mozione nel consiglio comunale del...

USL Umbria 2, più prestazioni e liste d’attesa in forte calo: oltre 5 mila visite in più

Redazione Redazione -
Da gennaio a settembre erogate 585.086 prestazioni ambulatoriali. Crollano...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

© 2024 Primo Piano Notizie