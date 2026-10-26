‘Rimpatriata’ per i componenti della Conferenza nazionale dei Presidenti dei Consigli comunali

Si è svolto oggi in Anci un incontro tra l’attuale coordinamento della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Consigli comunali e alcuni Presidenti e Consiglieri comunali che hanno fatto parte dell’organismo associativo, a partire dalla sua costituzione nel 1996 con l’allora Presidente del Consiglio comunale di Torino, Domenico Carpanini. A presiedere l’incontro è stato Giulio Tantillo, Presidente del Consiglio comunale di Palermo e attuale coordinatore dell’organismo Anci, insieme a lui il Segretario Generale Anci, Veronica Nicotra.



“Il tema dominante di questa ‘rimpatriata’ è stato ripercorrere fondamenti e tempi della Conferenza nazionale di rappresentanza dei Consigli comunali, ha spiegato Giulio Tantillo. “L’incontro, ha aggiunto, ha ripercorso vent’anni di storia dei Consigli comunali ed è stato un momento per guardare a ciò che si è fatto e a ciò che si sta facendo, sempre con il supporto attivo dell’Associazione”.



Da parte sua Carlo Reali, già Presidente del Consiglio comunale di Città di Castello e Coordinatore nazionale dei Consigli comunali Anci fino al 2011, ha evidenziato come “ritrovarsi dopo quasi vent’anni nel segno dell’amicizia, al di là delle singole appartenenze politiche, è il vero senso di questo incontro.

Siamo stati ricevuti dalla Segretaria Generale, Veronica Nicotra, che ha espresso apprezzamento per il lavoro fatto e ancora da fare. È il segnale più bello, perché è da qui che ha avuto inizio questa storia che continua nell’interesse di tutti i Comuni”, ha concluso Reali.