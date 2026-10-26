Violano il divieto di avvicinamento, due arresti per violenza domestica tra Deruta e Perugia: intervengono i Carabinieri

Violenza domestica, violano i divieti di avvicinamento: due arresti tra Deruta e Perugia.
Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Perugia nel contrasto alla
violenza domestica e di genere. L’azione dell’Arma si sviluppa attraverso una strategia integrata
che punta sulla prevenzione, sulla protezione delle vittime e sulla tempestività degli interventi.
Nel corso dell’ultimo fine settimana, i militari hanno eseguito due arresti, rispettivamente a Deruta e
a Perugia. In entrambi i casi, gli interventi sono scattati in seguito alla violazione del divieto di
avvicinamento imposto a tutela di familiari.
DERUTA (PG) – Nonostante il divieto di avvicinamento all’ex compagna, si sarebbe presentato
sotto casa della donna, violando le misure cautelari disposte nei suoi confronti. Per questo motivo,
un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai
Carabinieri della Stazione di Deruta.
L’intervento dei militari è scattato dopo la richiesta di aiuto e la denuncia presentata dalla donna,
residente nel comune umbro ed ex compagna dell’uomo. Nei confronti della stessa era già stata
attivata la procedura di tutela prevista dal Codice Rosso, a seguito di precedenti episodi di
maltrattamenti in famiglia.
Ricevuta la segnalazione della presenza dell’uomo nei pressi della propria abitazione, i Carabinieri
sono intervenuti tempestivamente, rintracciandolo e bloccandolo proprio sotto lo stabile in cui vive
la donna.
Gli accertamenti effettuati sul posto hanno consentito di verificare che sul 49enne gravava una
misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, accompagnata dal divieto di avvicinamento
ai luoghi frequentati dalla persona offesa, precedentemente disposta dal Tribunale di Spoleto.
Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della
Compagnia dei Carabinieri di Perugia, a disposizione del Pubblico Ministero della Procura della
Repubblica di Spoleto, che conduce le indagini, in attesa del giudizio direttissimo.
Nel corso dell’udienza davanti al giudice del Tribunale di Spoleto, l’arresto è stato convalidato. Nei
confronti dell’indagato è stata inoltre disposta la misura del divieto di dimora nel comune di Deruta,
insieme al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’obbligo di mantenere una distanza
minima di 200 metri e l’applicazione del braccialetto elettronico.
PERUGIA – Nonostante il divieto di avvicinamento alla madre, è stato trovato dai
Carabinieri all’interno dell’abitazione della donna. Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai
militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Perugia, per l’ipotesi di reato di
violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione giunta al Numero unico di emergenza
112. I Carabinieri hanno raggiunto rapidamente l’abitazione della madre del 39enne, dove
hanno trovato l’uomo all’interno dell’immobile.
Gli accertamenti hanno consentito di verificare la violazione della misura cautelare a cui era
già sottoposto, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ed
eseguita nell’aprile scorso.
Al termine delle formalità di rito il 39enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico
Ministero della Procura della Repubblica di Perugia che conduce le indagini, è stato
trasferito presso la casa circondariale di Perugia-Capanne.
Si precisa che i procedimenti penali sono nella fase delle indagini preliminari e che agli
indagati, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza, non può essere
attribuita alcuna responsabilità fino a sentenza definitiva di condanna.
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Violenza domestica, violano i divieti di avvicinamento: due arresti tra Deruta e Perugia.