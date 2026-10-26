Violano il divieto di avvicinamento, due arresti per violenza domestica tra Deruta e Perugia: intervengono i Carabinieri

Violenza domestica, violano i divieti di avvicinamento: due arresti tra Deruta e Perugia.

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Perugia nel contrasto alla

violenza domestica e di genere. L’azione dell’Arma si sviluppa attraverso una strategia integrata

che punta sulla prevenzione, sulla protezione delle vittime e sulla tempestività degli interventi.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i militari hanno eseguito due arresti, rispettivamente a Deruta e

a Perugia. In entrambi i casi, gli interventi sono scattati in seguito alla violazione del divieto di

avvicinamento imposto a tutela di familiari.

DERUTA (PG) – Nonostante il divieto di avvicinamento all’ex compagna, si sarebbe presentato

sotto casa della donna, violando le misure cautelari disposte nei suoi confronti. Per questo motivo,

un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai

Carabinieri della Stazione di Deruta.

L’intervento dei militari è scattato dopo la richiesta di aiuto e la denuncia presentata dalla donna,

residente nel comune umbro ed ex compagna dell’uomo. Nei confronti della stessa era già stata

attivata la procedura di tutela prevista dal Codice Rosso, a seguito di precedenti episodi di

maltrattamenti in famiglia.

Ricevuta la segnalazione della presenza dell’uomo nei pressi della propria abitazione, i Carabinieri

sono intervenuti tempestivamente, rintracciandolo e bloccandolo proprio sotto lo stabile in cui vive

la donna.

Gli accertamenti effettuati sul posto hanno consentito di verificare che sul 49enne gravava una

misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, accompagnata dal divieto di avvicinamento

ai luoghi frequentati dalla persona offesa, precedentemente disposta dal Tribunale di Spoleto.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della

Compagnia dei Carabinieri di Perugia, a disposizione del Pubblico Ministero della Procura della

Repubblica di Spoleto, che conduce le indagini, in attesa del giudizio direttissimo.

Nel corso dell’udienza davanti al giudice del Tribunale di Spoleto, l’arresto è stato convalidato. Nei

confronti dell’indagato è stata inoltre disposta la misura del divieto di dimora nel comune di Deruta,

insieme al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’obbligo di mantenere una distanza

minima di 200 metri e l’applicazione del braccialetto elettronico.

PERUGIA – Nonostante il divieto di avvicinamento alla madre, è stato trovato dai

Carabinieri all’interno dell’abitazione della donna. Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai

militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Perugia, per l’ipotesi di reato di

violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione giunta al Numero unico di emergenza

112. I Carabinieri hanno raggiunto rapidamente l’abitazione della madre del 39enne, dove

hanno trovato l’uomo all’interno dell’immobile.

Gli accertamenti hanno consentito di verificare la violazione della misura cautelare a cui era

già sottoposto, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ed

eseguita nell’aprile scorso.

Al termine delle formalità di rito il 39enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico

Ministero della Procura della Repubblica di Perugia che conduce le indagini, è stato

trasferito presso la casa circondariale di Perugia-Capanne.

Si precisa che i procedimenti penali sono nella fase delle indagini preliminari e che agli

indagati, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza, non può essere

attribuita alcuna responsabilità fino a sentenza definitiva di condanna.