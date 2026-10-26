Sansepolcro, Consiglio Comunale convocato giovedì 29 ottobre alle 20.45: ferrovia, disabilità, PUMS e stagione teatrale all’ordine del giorno



Il Consiglio Comunale è convocato il giorno giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 20:45 nella Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi per discutere gli argomenti di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Adesso Riformisti per Sansepolcro inerente i servizi di assistenza alla disabilità e sociosanitari, risorse destinate dal Comune di Sansepolcro e prospettata riduzione delle prestazioni;

4. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Adesso Riformisti per Sansepolcro inerente lo Stato dei lavori per il ripristino della linea ferroviaria fino a Sansepolcro, assetto della stazione e interventi connessi alla viabilità urbana;

5. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Pd-InComune a risposta orale e scritta sul mancato avvicendamento alla Presidenza dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, sulle criticità organizzative e finanziarie dell’Ente e sulle conseguenze per i servizi sociali e gli interventi di sostegno alle famiglie;

6. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Pd-InComune a risposta orale sul progetto di spostamento della stazione ferroviaria di Sansepolcro e sulle prospettive di riqualificazione urbana connesse agli interventi di ammodernamento della linea ferroviaria;

7. Comunicazione prelievo dal Fondo di Riserva come da delibera di Giunta Municipale n. 261 del 16/10/2026;

8. Modifiche al regolamento per la concessione di loculi cimiteriali;

9. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 – ratifica della deliberazione di G.C. n.216 adottata il 04.09.2026 ai sensi dell’art.42 c.4 dell’art.175 c.4 del D.Lgs. 267/2000;

10. Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2025 – art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/201;

11. Procedura di cui all’art. 50, comma 12, delle N.T.A. del R.U. – Approvazione di modifica alla disciplina degli interventi del complesso edilizio di cui all’Elaborato 06H – Ambito n.8 – Scheda 20 Vi 2 – “Villa Benedetti”;

12. Approvazione definitiva del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Sansepolcro;

13. Presa d’atto del trasferimento all’estero di Amministratore membro del Consiglio Comunale per la Fête des Vendanges nella città gemellata di Neuchâtel (Svizzera);

14. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Adesso Riformisti per Sansepolcro ad oggetto “Collegamento della rete di mobilità lenta di Sansepolcro con la Ciclovia del Tevere umbra”;

15. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Pd-InComune ad oggetto: “Mozione di indirizzo sulla programmazione della stagione teatrale, sulla partecipazione alle scelte culturali e sulla valorizzazione del ruolo del Consiglio Comunale”.