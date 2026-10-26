Altotevere, Monaldi dopo il ko di Cantù: «Ora testa a Sarroch»

Prima sconfitta stagionale per la ErmGroup Altotevere, battuta 3-1 dalla Campi Reali Cantù nella seconda giornata del girone Bianco di Serie A3. Una partita in cui i biancazzurri hanno dovuto cambiare mezza formazione a gara in corso, a partire dall’opposto Simone Marzolla, uscito per un fastidio alla coscia.

«Sapremo di più dopo l’ecografia – spiega l’allenatore Mirko Monaldi – si parla del vasto mediale del quadricipite. Per precauzione non è più rientrato. Peccato, perché stava giocando bene».

Il primo set è andato a Cantù, complici i tanti errori dell’Altotevere, che si è fermata a 22. Nel secondo Monaldi ha spostato Maiocchi nel ruolo di opposto, inserito Pinali in banda e tolto Quarta. «Non era in giornata, l’ho visto teso. Può capitare». I cambi hanno dato una scossa e il secondo parziale è finito nettamente a favore degli ospiti.

Dal terzo set però Cantù ha alzato il livello, soprattutto in difesa, con Argenta tra i migliori. «È una buona squadra, molto diversa da quella vista a Mantova la settimana prima. Noi abbiamo provato a rischiare in battuta, ma non ha pagato».

Nel quarto l’Altotevere ha recuperato lo svantaggio, ma l’ultimo attacco di Maiocchi è finito fuori. «Ai vantaggi poteva arrivare il 2-2 e poi al tie-break si sarebbe visto. Ma con i se e i ma non si va da nessuna parte: quel pallone non andava sbagliato».

Tra le note positive, secondo Monaldi, c’è la risposta di chi è entrato: Pinali, Baldini e Giovagnoli, quest’ultimo nel quarto set al posto di Alpini. «Abbiamo almeno dieci giocatori su cui contare».

Dopo due giornate Altotevere, Sarroch e Cantù hanno già perso una partita, mentre la Gabbiano Mantova ha vinto sia contro Cantù sia a Cagliari. Sabato i biancazzurri saranno proprio a Sarroch, possibilmente con Marzolla recuperato.