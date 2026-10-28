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Città di Castello, al via i nuovi laboratori gratuiti per i giovani: recitazione e podcast alla Biblioteca Carducci

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Nuove opportunità per i giovani a Città di Castello con i laboratori promossi da Laboratorio T in collaborazione con Medem Associazione culturale, ospitati all’Hub Giovani “Generazione Futuro” presso la Biblioteca Carducci.

Il primo percorso è dedicato alla recitazione cinematografica e sarà condotto da Mauro Silvestrini. I partecipanti potranno sperimentare il lavoro davanti alla macchina da presa, tecniche cinematografiche, self-tape e realizzazione di cortometraggi. Gli incontri sono in programma il 4 e 18 novembre e il 2 e 16 dicembre, dalle 17 alle 19.

Il secondo laboratorio, curato da Enrico Paci, è invece dedicato al podcast, con particolare attenzione all’uso della voce, alla pronuncia, alla lettura espressiva e alla realizzazione di podcast e audiolibri.

Le attività sono gratuite e si svolgono presso la Biblioteca Carducci, in via XI Settembre 18, a Città di Castello.

Per informazioni: marta.rubechi@generazionet.it e sofia.gabriele@generazionet.it.

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