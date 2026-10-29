Ad Arezzo il Festival della Letteratura Sportiva: una giornata dedicata a chi racconta lo sport

AREZZO – Una giornata interamente dedicata allo sport raccontato attraverso libri, giornalismo, podcast, cultura e nuove forme di comunicazione. È il Festival della Letteratura Sportiva, Cultura Sportiva e Giornalismo Sportivo, in programma giovedì 29 ottobre, dalle 9 alle 20, all’Auditorium AIA dello Stadio Comunale di Arezzo.

L’iniziativa, ideata dal giornalista e project manager Donato Alfani, rientra nella 15ª edizione del Festival del Calcio Italiano e dello Sport e rappresenta il terzo e ultimo appuntamento di una rassegna che ha scelto di raccontare lo sport anche oltre il campo.

La giornata prenderà il via alle 9.30 con il talk “I Direttori e le storie che raccontano lo sport”, con Marco Capriotti, Massimo Boccucci, Niccolò Ceccarini e Fausto Sarrini.

Alle 10.30 sarà la volta di “Dalla carta stampata al social: la lunga storia del racconto sportivo”, con Fabio Basile e Luca Amorosi. A seguire, alle 11.30, spazio al tema del lavoro sportivo, tra riforme, tutele e nuove professioni, con esperti del diritto del lavoro e professionisti del settore.

Prima della pausa pranzo è previsto il talk dedicato al Panathlon International Club e alle nuove carte etiche, con il presidente del Panathlon Club Arezzo Mario Fruganti.

Nel pomeriggio il programma proseguirà con la presentazione del libro “Dentro la Mente del Giovane Portiere” di Daniele Maiorana, alla presenza di Carmelo Lovecchio e Andrea Colucci dell’Associazione Italiana Allenatori Portieri.

A chiudere la giornata, alle 18, sarà lo spettacolo “Mamma e Papà da Serie A” di Alessandro Crisafulli.

L’ingresso all’evento è gratuito.

Per il secondo anno consecutivo Arezzo viene indicata dagli organizzatori come Capitale italiana del Calcio e dello Sport, confermandosi sede di appuntamenti dedicati alla cultura sportiva e alla valorizzazione del territorio.

Una giornata che mette al centro non soltanto gli atleti e le competizioni, ma anche chi lo sport lo racconta, lo studia, lo insegna e lo trasforma in storie capaci di arrivare al pubblico attraverso linguaggi diversi.