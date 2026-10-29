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B.E.V.I. 2026, Sansepolcro promossa a pieni voti: “Un successo che ci spinge a guardare al 2027”

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SANSEPOLCRO – Si chiude con un bilancio positivo la seconda edizione di B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane, la manifestazione che ha portato nel centro storico di Sansepolcro vino, cultura, gastronomia e promozione del territorio.

Un fine settimana che, secondo l’amministrazione comunale, ha confermato la crescita dell’evento e la capacità di coinvolgere attività commerciali, ristoratori, produttori e visitatori.

Soddisfatto il sindaco Fabrizio Innocenti, che rivendica la scelta del Comune di puntare sulla manifestazione e guarda già alla prossima edizione.

“Sansepolcro ha tutte le caratteristiche per ospitare eventi di grande qualità”, sottolinea Innocenti, evidenziando come B.E.V.I. non rappresenti soltanto un appuntamento dedicato al vino, ma un progetto più ampio di promozione della città e delle sue eccellenze.

Il sindaco ha ringraziato l’ideatore Tommaso Inghirami, Luca Gardini, Cristiano Cini, AIS Toscana, Giulia Manfroni, i produttori e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. Un ringraziamento è stato rivolto anche agli uffici comunali, agli operatori economici, ai commercianti, ai ristoratori, agli sponsor e alle associazioni coinvolte.

Per l’amministrazione, il risultato di B.E.V.I. 2026 si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione della città, insieme ad altri appuntamenti come “I primi dei primi”, con l’obiettivo di costruire un calendario sempre più qualificato e capace di generare ricadute sul territorio.

Archiviata la seconda edizione, dunque, Sansepolcro guarda già avanti. Il prossimo obiettivo è il 2027, con la volontà di far crescere ulteriormente una manifestazione che punta a diventare un appuntamento stabile nel panorama enologico e turistico nazionale.

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