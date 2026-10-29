Guido Guerrini nominato Cavaliere dalla Repubblica di San Marino

Assieme ad Artur Prusak ha ricevuto l’Ordine di Sant’Agata, la massima onorificenza destinata agli stranieri

“Tutto mi sarei immaginato nella mia vita tranne di ricevere un’onorificenza da uno Stato diverso da quello dove sono nato. Proprio per questo è un riconoscimento che assume un grande valore e sarò per sempre grato alla Repubblica di San Marino”. Queste sono le parole del neo Cavaliere Guido Guerrini all’uscita dalla Segreteria di Stato al Turismo nel borgo di San Marino al termine della cerimonia di conferimento dell’Ordine di Sant’Agata.

Assieme a Guerrini anche il copilota polacco Artur Prusak ha ricevuto l’Ordine alla presenza dei Segretari di Stato Pedini Amati e Fabbri, del Presidente della FAMS Paolo Valli e dei responsabili di Gass Racing e Sportmotors Management Albino Gabriel e Valentino Giorgi.

Con questa onorificenza viene valorizzato l’impegno di Guerrini e Prusak nel rappresentare la Repubblica di San Marino nella FIA Ecorally Cup. Un impegno culminato con la vittoria del titolo mondiale 2025 e di sette gare internazionali in due anni.

La proposta di conferimento dell’Ordine di Sant’Agata ha avuto inizio lo scorso dicembre quando tutto il team era stato ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti prima della trasferta in Uzbekistan per ricevere il trofeo iridato al galà della Federazione Internazionale dell’Automobile.