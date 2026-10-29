Gubbio, tre arresti per estorsioni e intimidazioni. Il prefetto Canaparo: “Azione dello Stato tempestiva e incisiva”

GUBBIO – Dopo l’operazione che ha portato all’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’indagine su presunte estorsioni, intimidazioni e altri episodi criminosi ai danni di cittadini, commercianti e imprenditori di Gubbio, arriva il ringraziamento del prefetto di Perugia Paolo Canaparo alla Procura della Repubblica di Perugia e all’Arma dei Carabinieri.

“Esprimo vivo apprezzamento ed il mio più sentito ringraziamento alla Procura della Repubblica di Perugia ed all’Arma dei Carabinieri per la brillante operazione”, ha dichiarato il prefetto, riferendosi al provvedimento eseguito nei confronti dei tre soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di estorsione aggravata, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, violenza privata, danneggiamento e furto in concorso.

Secondo quanto evidenziato dal prefetto, i fatti contestati avrebbero riguardato commercianti, imprenditori e cittadini di Gubbio.

Canaparo ha sottolineato il lavoro investigativo svolto dalla Compagnia Carabinieri di Gubbio, evidenziando come i provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria rappresentino, a suo giudizio, una testimonianza della tempestività dell’azione dello Stato nel contrasto ai fenomeni di illegalità.

“Grazie all’attività investigativa – ha aggiunto il prefetto – sono stati individuati gli autori di episodi criminosi che generano allarme sociale ed incidono su diritti e libertà fondamentali dei cittadini”.

L’operazione si inserisce nell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia e condotta dai Carabinieri di Gubbio, che ha portato alla misura cautelare nei confronti dei tre indagati.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, gli indagati devono essere considerati presunti innocenti fino a eventuale sentenza irrevocabile di condanna.

