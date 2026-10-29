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Sansepolcro, torna “Musica al Centro”: venerdì l’omaggio da Caruso a Pavarotti

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SANSEPOLCRO – Un omaggio ai grandi tenori italiani, da Caruso a Pavarotti, per aprire una nuova stagione di appuntamenti dedicati alla musica. È il primo dei quattro eventi di “Musica al Centro 2026”, rassegna promossa dal Centro Studi Musicali della Valtiberina, che torna venerdì 30 ottobre alle ore 21 all’Auditorium di Santa Chiara di Sansepolcro.

Il concerto, dal titolo “E lucevan le stelle… da Caruso a Pavarotti”, propone un viaggio attraverso alcune delle più belle pagine della tradizione musicale italiana e rende omaggio ai grandi interpreti della lirica.

Sul palco ci saranno Alessio Borraggine, tenore, Fabio Angelo Colajanni, flauto, e Leonora Baldelli, pianoforte.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Assoflute e rappresenta l’apertura del programma autunnale di “Musica al Centro”, che tra ottobre e dicembre propone complessivamente quattro concerti.

Dopo l’appuntamento di venerdì, il calendario proseguirà domenica 8 novembre con “Metamorfosi pianistiche: dall’opera al balletto”, con Alessandro Mennini al pianoforte. Domenica 22 novembre sarà invece la volta di “Le voci di un’epoca: un percorso a 4 mani sui pianoforti Pleyel del 1858 e lo Steinway del 1915”, con Nicolò Biancheri e Carolina Calabrese. La rassegna si concluderà giovedì 3 dicembre con il Deep – The Bass Quartet.

Tutti gli appuntamenti si terranno all’Auditorium di Santa Chiara e saranno a ingresso libero.

Un’occasione per avvicinare il pubblico alla musica e, allo stesso tempo, per valorizzare Sansepolcro come luogo di incontro e proposta culturale nel territorio della Valtiberina.

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