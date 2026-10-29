Badiali, inaugura il nuovo CVA: un nuovo spazio per la comunità

CITTÀ DI CASTELLO – Un nuovo spazio a disposizione del quartiere e di tutta la comunità. È il CVA di Badiali, che sarà inaugurato venerdì 30 ottobre alle ore 16.30, in via Mozart.

L’Amministrazione comunale di Città di Castello invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di inaugurazione della nuova struttura, realizzata con la collaborazione della Società Rionale Badiali.

Un intervento che consegna al quartiere uno spazio rinnovato e pensato per diventare un punto di riferimento per la comunità, per le attività e per i momenti di incontro.

La nuova struttura rappresenta infatti non soltanto un edificio, ma un luogo destinato alla socialità e alla partecipazione, dove poter organizzare iniziative e attività capaci di coinvolgere i residenti e le realtà del territorio.

L’appuntamento di venerdì sarà quindi anche l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo CVA e condividere con i cittadini un intervento che punta a rafforzare gli spazi di aggregazione del quartiere.

L’inaugurazione è aperta a tutta la cittadinanza.