Search
Città di CastelloComunicazioni amministrativeEventi

Badiali, inaugura il nuovo CVA: un nuovo spazio per la comunità

Data:

CITTÀ DI CASTELLO – Un nuovo spazio a disposizione del quartiere e di tutta la comunità. È il CVA di Badiali, che sarà inaugurato venerdì 30 ottobre alle ore 16.30, in via Mozart.

L’Amministrazione comunale di Città di Castello invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di inaugurazione della nuova struttura, realizzata con la collaborazione della Società Rionale Badiali.

Un intervento che consegna al quartiere uno spazio rinnovato e pensato per diventare un punto di riferimento per la comunità, per le attività e per i momenti di incontro.

La nuova struttura rappresenta infatti non soltanto un edificio, ma un luogo destinato alla socialità e alla partecipazione, dove poter organizzare iniziative e attività capaci di coinvolgere i residenti e le realtà del territorio.

L’appuntamento di venerdì sarà quindi anche l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo CVA e condividere con i cittadini un intervento che punta a rafforzare gli spazi di aggregazione del quartiere.

L’inaugurazione è aperta a tutta la cittadinanza.

Commenti
Previous article
Monterchi celebra la Giornata delle Forze Armate: domenica 8 novembre la cerimonia

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Monterchi celebra la Giornata delle Forze Armate: domenica 8 novembre la cerimonia

Redazione Redazione -
MONTERCHI – Una mattinata dedicata alla memoria, al ricordo...

Calderini è tornato: «Un po’ d’ansia c’è, ma il peggio è passato»

Redazione Redazione -
Pietralunghese, l'attaccante rientra dopo l'infortunio. Domenica in casa c'è...

Pieve Santo Stefano, tentano il colpo in azienda per rubare rame: due arresti

Redazione Redazione -
Cinque persone con il volto coperto entrano nell'area di...

Premio Letterario Castello, vent’anni da record: quasi 10 mila autori e oltre 10 mila opere

Redazione Redazione -
CITTÀ DI CASTELLO – Vent’anni di storie, libri, poesie...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Monterchi celebra la Giornata delle Forze Armate: domenica 8 novembre la cerimonia

Eventi 0
MONTERCHI – Una mattinata dedicata alla memoria, al ricordo...

© 2024 Primo Piano Notizie