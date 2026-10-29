Retrò 2027, il Comune cerca gli operatori: domande entro il 30 novembre

CITTÀ DI CASTELLO – Il Comune di Città di Castello ha aperto la procedura per raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori che vogliono partecipare a Retrò 2027, il mercato dedicato all’antiquariato, al collezionismo, all’hobbistica e agli articoli vintage che si svolge nel centro storico ogni terza domenica del mese.
Per prendere parte alle 12 edizioni previste nel 2027, gli operatori interessati dovranno presentare la propria candidatura entro e non oltre lunedì 30 novembre 2026, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Comune.
La domanda potrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo comune.cittadicastello@postacert.umbria.it, spedita per posta ordinaria al Comune di Città di Castello, piazza Gabriotti 1, oppure consegnata direttamente a mano all’Ufficio Protocollo dello stesso Comune.
Per le domande spedite tramite raccomandata farà fede la data di spedizione, mentre per la posta ordinaria sarà considerata la data di protocollazione.
Il modulo per presentare la manifestazione di interesse è disponibile sul portale istituzionale del Comune.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Commercio scrivendo a commercio@comune.cittadicastello.pg.it oppure telefonando ai numeri 075 8529205 e 075 8529417.
Retrò si conferma così anche per il 2027 uno degli appuntamenti fissi del calendario del centro storico tifernate, con dodici giornate dedicate agli appassionati di antiquariato, oggetti da collezione, vintage e hobbistica.