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Altotevere, Pinali: “Le riserve sono pronte”. Domenica c’è Sarroch

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Diciannove punti, il migliore della squadra. A Cantù Roberto Pinali è entrato nel primo set e non è più uscito dal campo: 56% in attacco, un muro, 77% di ricezione positiva. Alla ErmGroup Altotevere però non è bastato. “Quando si perde, anche una buona prestazione personale lascia l’amaro in bocca”, dice lo schiacciatore bolognese, quasi 32 anni, arrivato in estate dalla Gabbiano Mantova.

Sull’1-1 la partita sembrava girare dalla parte dei biancazzurri. “Abbiamo vinto bene il secondo set, poi abbiamo perso malino il terzo. Nel quarto siamo partiti sotto, abbiamo rincorso fino alla fine e abbiamo perso per un pelo”. Per Pinali il problema è stato il servizio: “La nostra battuta è calata molto. Senza pressione gli avversari hanno giocato più tranquilli e sono cresciuti in difesa, in attacco e nella ricostruzione”. A chiudere i conti ci ha pensato Argenta, autore di 24 punti con il 50% in attacco.

Con Marzolla fuori, Pinali si aspettava di giocare da opposto. Coach Monaldi ha invece scelto Maiocchi. “A lui piace quel ruolo, per me sarebbe stato lo stesso”. Lo schiacciatore fa i complimenti anche a Baldini e Giovagnoli, gli altri due entrati dalla panchina: “Ormai siamo una sicurezza. Se dovesse ricapitare una situazione come domenica, magari stavolta ne usciamo”.

Ora c’è la trasferta di Sarroch, contro i sardi dell’ex Gioele Favaro. Arrivano dalla brutta sconfitta di Trebaseleghe e vogliono rifarsi. “Dobbiamo portare a casa i tre punti”, taglia corto Pinali. “Giocano con tre schiacciatori e non mi sembra che li aiuti, ma bisogna stare attenti”.

ErmGroup sponsor anche del Club Arezzo. L’azienda di utensileria di precisione di San Giustino, guidata da Claudio Bigi, amministratore delegato dell’Altotevere Volley, è il nuovo main sponsor del Club Arezzo Volley Academy (Serie B maschile). La collaborazione con la società aretina va avanti dal giugno 2023. “Arezzo e l’Altotevere sono territori vicini”, spiega Bigi. “Vogliamo creare nuove opportunità per la pallavolo e soprattutto per i giovani”.

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