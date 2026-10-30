Stazione di Sansepolcro, niente trasloco a San Paolo: il Comune punta su sottopasso e nuova viabilità

La stazione di Sansepolcro resta dov’è. Dalle prime riunioni sul progetto di riqualificazione della linea verso Città di Castello, il Comune voleva spostarla in località San Paolo. Quell’idea è stata archiviata. Il sopralluogo con i tecnici di RFI, Umbria Mobilità e delle due Regioni ha chiuso la questione: le manovre dei treni e gli spazi logistici necessari non lo permettono.

A fare il punto è stato il vicesindaco Riccardo Marzi. Ha risposto in consiglio comunale a due interrogazioni sullo stesso tema, presentate da Adesso Riformisti e Pd In Comune. “Preso atto dei rilievi tecnici – ha spiegato – abbiamo rimodulato la strategia”.

Il nuovo piano si gioca su due fronti. Il primo è una strada parallela a via del Prucino, prolungata fino a via dei Lorena, con un parcheggio pubblico da circa 110 posti. Per farla, la Conferenza dei servizi ha accettato di riservare una fascia larga circa 15 metri dentro l’attuale parcheggio della stazione.

Il secondo riguarda il passaggio a livello di via Scarpetti, da anni uno dei punti più critici del traffico cittadino. Al suo posto il Comune propone un sottopasso, percorribile anche a piedi, collegato direttamente con via Bartolomeo della Gatta. Sarà inserito tra le candidature al Piano nazionale per l’abbattimento dei passaggi a livello.

Entrambe le proposte sono state acquisite agli atti nell’ultima Conferenza dei servizi decisoria. Si basano su un elaborato preparato dall’Ufficio manutenzione del Comune.

Marzi vede anche un vantaggio nella scelta obbligata. Uno scalo a ridosso del centro storico, che in futuro sarà servito dai nuovi treni elettrici, resta un collegamento comodo per chi arriva e per chi parte. Il vicesindaco però non nasconde che la parte più difficile comincia adesso. La progettazione e gli accordi sono chiusi, ora bisogna trovare i finanziamenti. Finché non arrivano, sottopasso e nuova strada restano sulla carta.