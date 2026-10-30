San Francesco e Anghiari, un viaggio tra arte, storia e tradizione: domenica Palazzo Taglieschi apre gratuitamente

Un pomeriggio per rileggere la figura di San Francesco attraverso le opere d’arte e i luoghi che raccontano la presenza francescana ad Anghiari.

Domenica 1° novembre, in occasione dell’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, il Museo nazionale di Palazzo Taglieschi propone “Rileggere San Francesco nelle opere d’arte custodite ad Anghiari”, una passeggiata culturale itinerante a ingresso gratuito.

Si parte alle 16 da Palazzo Pretorio, dove l’assessora alla Cultura Alberica Barbolani da Montauto presenterà le pitture murali della cappellina, tra cui l’episodio delle Stimmate ambientato nel paesaggio de La Verna.

Alle 16.30 il percorso proseguirà a Palazzo Taglieschi, con il direttore Marco Musmeci, attraverso affreschi quattrocenteschi, opere di Andrea della Robbia, ex voto francescani e pale d’altare del Seicento.

L’ultima tappa sarà alle 18 nella Chiesa della Croce, dove sarà presentata la reliquia del saio di San Francesco, testimonianza del legame tra il Santo e la comunità anghiarese.

E c’è un motivo in più per visitare Anghiari: domenica, essendo la prima domenica del mese, Palazzo Taglieschi sarà aperto con ingresso gratuito per tutti dalle 13 alle 18.

Il tutto nel fine settimana de “I Centogusti dell’Appennino”, in programma dal 30 ottobre al 1° novembre.

Un’occasione per mettere insieme cultura, storia, arte, tradizioni ed eccellenze del territorio.