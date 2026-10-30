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Umbertide, avanti per lo stadio “Città di Torino”: approvato il vincolo preordinato all’esproprio

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Il Consiglio comunale ha approvato il vincolo preordinato all’esproprio del complesso sportivo “Città di Torino”.

Un passaggio importante nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale per acquisire e riqualificare lo storico impianto e riportarlo a disposizione della città e delle società sportive.

Ora il percorso proseguirà con la conferenza di servizi, chiamata a esaminare il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L’obiettivo è chiaro: restituire a Umbertide un impianto sicuro, riqualificato e in grado di ospitare anche gare agonistiche, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni del CONI.

«Investire nello sport significa offrire spazi adeguati ai ragazzi e riconoscerne il valore sociale, aggregativo ed educativo», hanno sottolineato il sindaco Luca Carizia e l’assessore Alessandro Villarini.

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