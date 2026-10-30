Città di Castello, altra trasferta contro una delle favorite: a San Mauro Pascoli c’è il Rubicone Volley

Seconda trasferta consecutiva per i biancorossi, attesi da una squadra costruita per puntare in alto. Bartolini lavora sulla testa e sulla tecnica: sabato alle 17.30 la sfida in Romagna

Dopo Jesi, un’altra trasferta contro una delle squadre indicate alla vigilia tra le protagoniste del girone E di Serie B.

Il Città di Castello Pallavolo torna in viaggio e sabato pomeriggio sarà di scena a San Mauro Pascoli, sul campo del Rubicone Volley. Appuntamento alle 17.30 per una partita che si annuncia complicata, ma anche importante per capire quanto i biancorossi siano cresciuti dopo la sconfitta della scorsa settimana.

Coach Marco Bartolini ha utilizzato questi giorni per lavorare non soltanto sugli aspetti tecnici, ma anche sulla componente mentale. L’obiettivo è arrivare alla sfida con il massimo della concentrazione e con la consapevolezza che, contro una squadra come il Rubicone, servirà una prestazione di grande carattere.

La formazione romagnola è infatti una delle più attrezzate del girone. Lo scorso anno aveva conquistato il campionato di Serie B, salvo poi rinunciare al salto di categoria. L’ossatura della squadra è rimasta praticamente la stessa e anche in questo avvio di stagione il Rubicone ha già dimostrato il proprio valore.

Nelle prime due giornate sono arrivati una sconfitta al tie-break contro la Sir e una vittoria, sempre al quinto set, sul campo della Sirdeco Pescara. Un percorso che racconta di una squadra ancora alle prese con qualche assenza, ma comunque capace di rimanere competitiva.

A presentare la settimana di lavoro del Città di Castello è Matteo Mancini, assistent coach di Bartolini.

«A Jesi ci sono state delle imprecisioni che ci hanno penalizzato. In questi giorni abbiamo analizzato quello che è successo e lavorato per migliorare in previsione di San Mauro Pascoli».

Il Rubicone, però, non sarà l’unico avversario. Per Gianmarco Cioffi, libero biancorosso, sarà fondamentale guardare anche a ciò che accade nella metà campo tifernate.

«Il Rubicone è una squadra di esperienza, con palleggiatore e attaccanti molto rodati, che sa come comportarsi in un campionato del genere. Sarà una partita tosta e ci dirà tanto, ma dobbiamo anche guardare nella nostra metà campo».

Servirà quindi un Città di Castello pronto a lottare su ogni pallone e soprattutto capace di limitare quegli errori che a Jesi hanno finito per pesare sul risultato.

Così in campo

RUBICONE VOLLEY: Gherardi, D’Orlando, Bellomo, D’Orio, Malual, Nori, Ferraro (L1). A disposizione Cecarelli, Sparvoli, Ventisette (L2), Baiardi, Romagnoli. Allenatore Mascetti.

CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO: Troiani, Bongiorno, Conti, Cappelletti, Stoppelli, Volpi, Lensi (L1). A disposizione Cioffi (L2), Panizzi G., Panizzi L., Cesari F., Cesari L., Valenti, Rumori. Allenatore Bartolini.

📍 Palasport di San Mauro Pascoli

📅 Sabato 31 ottobre

🕠 Ore 17.30

🏐 Rubicone Volley-Città di Castello Pallavolo

La partita sarà trasmessa in diretta YouTube, a partire dalle 17.30, sul canale @RubiconeinvolleyIt.