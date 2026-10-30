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Tempi Supplementari, questa sera ospite l’allenatore del Città di Castello Gabriel Diaz

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Il tecnico biancorosso protagonista della puntata in onda alle 20.30 su Rete Sole, canale 11. La trasmissione sarà disponibile anche on demand su Televaltiberina.tv.

Il Città di Castello è protagonista della nuova puntata di Tempi Supplementari, la trasmissione dedicata al calcio e alle squadre del territorio.

Questa sera, venerdì 30 ottobre, ospite in studio sarà Gabriel Diaz, allenatore del Città di Castello, con il quale faremo il punto sul momento della formazione biancorossa.

Un’occasione per analizzare le ultime prestazioni, capire cosa sta funzionando e quali aspetti devono ancora migliorare. Spazio anche agli obiettivi della stagione, al lavoro settimanale e ai prossimi impegni di campionato.

Con Diaz parleremo delle difficoltà incontrate, delle potenzialità della squadra e delle aspettative di una piazza che segue con grande attenzione le vicende del Città di Castello.

Appuntamento questa sera alle ore 20.30 su Rete Sole, canale 11 del digitale terrestre.

La puntata sarà successivamente disponibile anche on demand su www.televaltiberina.tv.

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