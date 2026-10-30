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Unitre Città di Castello, una nuova settimana tra cinema, corsi e incontri

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Prosegue l’Anno Accademico 2026-2027 dell’Università della Terza Età. Mercoledì torna il cinema con “Sciuscià”, giovedì un incontro dedicato alle donne protagoniste nascoste della storia

CITTÀ DI CASTELLO – Una settimana dopo l’altra, l’Unitre di Città di Castello continua a proporre occasioni di incontro, formazione e socialità. L’Anno Accademico 2026-2027 dell’Università della Terza Età Aps entra nel vivo con un programma che mette insieme attività motorie, lingue, cultura, lettura, tecnologia e cinema.

Nei giorni scorsi un gruppo di “studenti” dell’Unitre ha fatto visita alla Libera Università di Alcatraz, il centro culturale fondato da Jacopo Fo. Un’esperienza che sarà replicata anche giovedì 5 novembre, quando è prevista una nuova uscita nella struttura.

Tra gli appuntamenti della settimana torna anche “La stagione del Neorealismo”, il progetto dedicato ad alcuni dei grandi film che hanno segnato la storia del cinema italiano. La proiezione è in programma mercoledì 4 novembre alle 16 al Nuovo Cinema Castello, con Sciuscià di Vittorio De Sica. La visione è aperta a tutti e il biglietto d’ingresso è di 5 euro.

Il calendario delle attività riparte lunedì 2 novembre, con Tai Chi, disegno e pittura e il Club della lettura. Martedì 3 novembre spazio invece all’educazione motoria, all’A.F.A. e ai corsi di inglese e spagnolo.

Mercoledì 4 novembre, oltre al cinema, sono previste le lezioni di avviamento al Pilates e Tai Chi.

Giovedì 5 novembre, insieme all’uscita alla Libera Università di Alcatraz e alle attività di educazione motoria, è previsto uno degli appuntamenti culturali della settimana. Alle 16, infatti, Maria Cecilia Landucci e Marcella Monicchi saranno protagoniste dell’incontro dal titolo “Donne protagoniste nascoste nella storia”.

Un tema che invita a riportare alla luce figure femminili che, pur avendo avuto un ruolo importante, sono rimaste spesso ai margini della narrazione storica.

La settimana si chiuderà venerdì 6 novembre con le attività A.F.A., quindi alle 15 con l’incontro “La poesia è accessibile a tutti?”, affidato a Piero Taverniti, e alle 16.30 con una lezione di Cittadinanza digitale con Romano Vibi.

Un programma che conferma la vocazione dell’Unitre: non soltanto lezioni, ma un modo per continuare a stare insieme, coltivare interessi e curiosità e mantenere vivo il rapporto con la cultura e con la comunità tifernate.

IL PROGRAMMA

Lunedì 2 novembre
9.00 – Tai Chi
10.30 – Disegno e pittura
15.30 – Club della lettura

Martedì 3 novembre
9.00, 10.00 e 11.00 – Educazione motoria
15.00, 16.00 e 17.00 – A.F.A.
15.00 – Inglese 1° livello
16.00 – Inglese 2° livello
15.00 – Spagnolo

Mercoledì 4 novembre
9.00 e 10.00 – Avviamento al Pilates
15.00 – Tai Chi
16.00 – Sciuscià al Nuovo Cinema Castello

Giovedì 5 novembre
Uscita alla Libera Università di Alcatraz
9.00, 10.00 e 11.00 – Educazione motoria
16.00 – “Donne protagoniste nascoste nella storia”

Venerdì 6 novembre
9.00, 10.00 e 11.00 – A.F.A.
15.00 – “La poesia è accessibile a tutti?”
16.30 – Cittadinanza digitale

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