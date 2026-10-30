La Governatrice dell’Inner Wheel in visita a Città di Castello: incontro con il Club tifernate e il sindaco Secondi

Ione Linoli Marruchi ha incontrato le socie dell’Inner Wheel Club di Città di Castello. Una giornata tra istituzioni, associazionismo e nuovi progetti

Una giornata dedicata all’incontro, al confronto e alla condivisione. L’Inner Wheel Club di Città di Castello ha accolto martedì pomeriggio la Governatrice del Distretto 209, Ione Linoli Marruchi, in visita al sodalizio tifernate.

Il Distretto 209 riunisce 42 Club distribuiti in sei regioni italiane: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

A fare gli onori di casa è stata la presidente dell’Inner Wheel Club di Città di Castello, Maria Cristina Fabbri Goracci, insieme alla Past Presidente Nazionale Alessandra Colcelli Gasperini e ad alcune componenti del Direttivo. La Governatrice è stata quindi accompagnata in visita dal sindaco di Città di Castello, Luca Secondi.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima cordiale, Ione Linoli Marruchi ha ringraziato il primo cittadino per l’accoglienza ricevuta. Il sindaco ha ricambiato sottolineando la propria stima nei confronti dell’Inner Wheel e, in particolare, del Club tifernate, riconoscendone il valore delle iniziative portate avanti negli anni.

Un impegno che ha permesso al sodalizio di consolidare la propria presenza sul territorio e di diventare una realtà conosciuta e apprezzata dalla comunità.

Non è mancato anche un momento simbolico, con lo scambio di doni. Il sindaco ha consegnato alla Governatrice il Ruperto, la medaglia che richiama la Baronia di Monte Ruperto, exclave del Comune di Città di Castello, della quale il sindaco in carica si fregia del titolo di Barone.

La Governatrice ha ricambiato donando un libro fotografico dedicato ad Arezzo, sua città d’origine.

La visita è poi proseguita presso l’abitazione di Adele Lanzuolo, dove la Governatrice ha incontrato le socie dell’Inner Wheel Club di Città di Castello. È stata l’occasione per ripercorrere esperienze e attività, confrontarsi sulle iniziative realizzate e condividere nuove idee per rafforzare il lavoro del Club.

Un confronto nel quale sono emersi nuovi spunti per il futuro, sempre nel segno della partecipazione e dello spirito associativo.

La giornata si è conclusa con una cena conviviale al ristorante L’Accademia Hostaria, alla quale ha partecipato anche Enzo Faloci, presidente del Rotary Club di Città di Castello.

Nel corso della serata è stato ribadito il rapporto di stima e collaborazione che lega le due realtà associative, unite da un percorso comune fatto di amicizia, condivisione e attenzione al territorio.

La visita della Governatrice ha rappresentato così un momento importante per l’Inner Wheel Club di Città di Castello e per le sue socie. Un’occasione per rafforzare il rapporto con il Distretto 209, fare il punto sul lavoro svolto e guardare ai prossimi progetti con entusiasmo rinnovato.

Un percorso che continua nel segno dei valori che da sempre accompagnano l’Inner Wheel: amicizia, servizio e solidarietà.