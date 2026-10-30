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Teatro Dante, al via la nuova stagione: otto spettacoli tra grandi classici, commedia e storie contemporanee

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Vanessa Gravina, Paola Minaccioni, Ugo Dighero, Paolo Hendel, Lucia Poli e Mario Perrotta tra i protagonisti del cartellone 2026/27. Si parte il 2 dicembre con “Accabadora”

SANSEPOLCRO – Il sipario del Teatro Dante è pronto a riaprirsi. Dal 2 dicembre prende il via la stagione teatrale 2026/27, realizzata dal Comune di Sansepolcro insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo, con un cartellone che mette insieme grandi interpreti, classici della letteratura, commedie e testi contemporanei.

Otto gli spettacoli di prosa in programma fino ad aprile, con nomi importanti come Vanessa Gravina, Paola Minaccioni, Ugo Dighero, Mariangeles Torres, Paolo Hendel, Anna Della Rosa, Lucia Poli e Mario Perrotta.

Ad aprire la stagione, mercoledì 2 dicembre alle 21, sarà “Accabadora”, tratto dall’omonimo romanzo di Michela Murgia, con Anna Della Rosa. Una storia intensa che racconta il rapporto tra Maria e Bonaria Urrai, la donna che l’ha accolta come figlia e che nasconde un segreto legato al proprio ruolo di accabadora.

Si prosegue lunedì 21 dicembre con “L’importanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wilde, con Lucia Poli e Giorgio Lupano e la regia di Geppy Gleijeses.

Giovedì 14 gennaio sarà la volta di “Tre variazioni della vita” di Yasmina Reza, con Ugo Dighero e Mariangeles Torres, mentre il 4 febbraio Paolo Hendel e Lucia Vasini porteranno in scena “Terzo tempo” di Lidia Ravera.

Il cartellone proseguirà il 23 febbraio con “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello, nell’adattamento di Roberto Valerio. Il 10 marzo spazio a “Bandiera”, prodotto da Capotrave, con Antonella Attili, Giancarlo Commare e Ania Rizzi Bogdan.

Martedì 23 marzo Mario Perrotta sarà protagonista di “Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità”, spettacolo ispirato alla vita, alle parole e alla musica di Domenico Modugno.

A chiudere la stagione di prosa, il 6 aprile, sarà Paola Minaccioni con “La vita è bella? No, è un tipo”.

Ma il Teatro Dante non sarà dedicato soltanto alla prosa. Torna anche “Ti racconto una storia”, la rassegna per famiglie al Teatro alla Misericordia, con due appuntamenti domenicali: il 10 gennaio “Clown spaventati panettieri” e il 31 gennaio “Una storia – Da Hansel e Gretel”.

Previsti inoltre due appuntamenti dedicati alle scuole: il 2 febbraio “Cappuccetto Rosso” e il 20 febbraio “Body Sceming”.

La campagna abbonamenti partirà il 5 novembre con i rinnovi, fino al 18 novembre. Dal 19 novembre spazio ai nuovi abbonamenti. Le sottoscrizioni saranno effettuate alla Biblioteca Comunale di via XX Settembre.

Gli spettacoli di prosa inizieranno alle 21. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca Comunale ai numeri 0575 732219 e 0575 732434 oppure consultare i canali del Comune di Sansepolcro e della Fondazione Toscana Spettacolo.

Una stagione pensata per riportare il pubblico a teatro e offrire alla città un programma capace di parlare a pubblici diversi, dai giovani alle famiglie, dagli appassionati dei grandi classici a chi cerca storie più contemporanee.

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