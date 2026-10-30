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Festa del Bosco, Montone si prepara ad accogliere i camperisti

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In vista della Festa del Bosco, il Comune di Montone ha predisposto tre nuove aree per la sosta dei camper, appositamente segnalate.

Le aree non sono attrezzate, ma consentiranno la sosta dei camper per tutta la durata della manifestazione.

📍 Una si trova all’ingresso del paese, subito prima del distributore, sullo stesso lato della strada.
📍 Una seconda area è in località Coldicambio.
📍 La terza si trova all’uscita della E45 e sarà collegata con il paese attraverso il servizio navetta negli orari di funzionamento.

Una soluzione pensata per facilitare l’arrivo dei visitatori e rendere più agevole la partecipazione alla Festa del Bosco, uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno montonese.

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