Roditori vicino alle cucine comunali, il Comune: «La mensa non è stata interessata»

L’amministrazione risponde all’interrogazione: la presenza di roditori sarebbe legata al cantiere della palestra dell’Istituto Agrario. Segnalazione inviata a Provincia e Fondazione Agraria

La presenza di roditori segnalata nelle vicinanze delle cucine comunali utilizzate per la preparazione dei pasti delle scuole arriva in consiglio comunale. L’amministrazione, in una nota, precisa però che la situazione riguarda l’area del cantiere per la realizzazione della nuova palestra presso l’Istituto Agrario e che non avrebbe interessato i locali della mensa né compromesso il servizio.

Il Comune fa sapere che, in riferimento all’interrogazione presentata sul tema, le risposte dettagliate saranno fornite direttamente in consiglio comunale, quando l’atto verrà calendarizzato per la discussione.

Nel frattempo, l’amministrazione ha precisato di aver già inoltrato una segnalazione sia alla Provincia di Perugia sia alla Fondazione Agraria, indicate come proprietarie degli immobili interessati, affinché possano intervenire, per quanto di rispettiva competenza, con la derattizzazione dell’area.

Il punto centrale della nota è quindi la distinzione tra la zona interessata dalla segnalazione e i locali dove vengono preparati i pasti per le scuole.

«Tale situazione – sottolinea l’amministrazione comunale – non ha minimamente interessato i locali e compromesso l’attività della mensa».

La questione sarà comunque affrontata ufficialmente in aula, dove l’interrogazione consentirà di entrare nel dettaglio della vicenda e delle responsabilità gestionali sollevate nel documento presentato al Comune.