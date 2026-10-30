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Sansepolcro, il mercato del sabato si sposta in Viale Diaz per le festività natalizie

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Dal 14 novembre al 9 gennaio i banchi saranno trasferiti nel tratto tra Piazza della Repubblica e Via XX Aprile. Il mercato del 26 dicembre sarà anticipato a giovedì 24

Cambio temporaneo di sede per il mercato settimanale del sabato a Sansepolcro. In vista delle festività natalizie e degli allestimenti previsti nel centro storico, il Comune ha disposto lo spostamento dei banchi in Viale Diaz, nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Via XX Aprile.

La nuova collocazione sarà in vigore da sabato 14 novembre 2026 fino a sabato 9 gennaio 2027.

Una modifica pensata per accompagnare il calendario delle iniziative natalizie senza costringere gli operatori a ulteriori spostamenti durante il periodo delle feste. L’obiettivo, spiega il Comune, è quindi garantire una sistemazione stabile per tutto il periodo interessato dagli eventi nel centro storico.

C’è poi una variazione specifica da segnare sul calendario. Il mercato previsto per sabato 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, sarà infatti anticipato a giovedì 24 dicembre 2026.

Il Comune di Sansepolcro invita quindi cittadini e operatori a prendere nota delle nuove disposizioni e ringrazia per la collaborazione.

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