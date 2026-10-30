Città di Castello, alla scoperta del Frutteto della biodiversità: domenica visite gratuite a Garavelle

Un pomeriggio tra antiche varietà di frutta, natura e memoria del territorio. L’appuntamento domenica 1° novembre con le visite guidate di Isabella Dalla Ragione

CITTÀ DI CASTELLO – Un pomeriggio per stare all’aperto, conoscere un angolo prezioso del territorio e riscoprire un patrimonio che rischia altrimenti di andare perduto. È quello in programma domenica 1° novembre al Frutteto della biodiversità di Garavelle, a Villa Capelletti, dove la Fondazione Archeologia Arborea ETS aprirà le porte ai visitatori.

Dalle 15 alle 17 sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite, con prenotazione obbligatoria, accompagnati da Isabella Dalla Ragione, agronoma e presidente della Fondazione.

Il frutteto conserva antiche varietà di alberi da frutto e, insieme alle piante, custodisce anche le storie legate a questi prodotti e al rapporto che per secoli ha unito le comunità alla terra. Un patrimonio fatto di biodiversità, ma anche di memoria e tradizioni.

La visita sarà pensata per tutti: adulti, famiglie e anche per chi si avvicina per la prima volta al tema della tutela della biodiversità. Un’occasione per conoscere da vicino varietà antiche e comprendere quanto la loro conservazione sia importante non soltanto dal punto di vista agricolo, ma anche per mantenere viva una parte dell’identità del territorio.

L’iniziativa nasce anche come momento di incontro e condivisione per salutare insieme la stagione autunnale, immersi nel verde di Garavelle.

Nel corso dello stesso pomeriggio sarà inoltre possibile visitare il Museo Malakos e il Centro delle Tradizioni Popolari, con ingresso a pagamento.

Per partecipare alle visite del frutteto è necessaria la prenotazione.

INFORMAZIONI

📅 Domenica 1° novembre 2026

🕒 Dalle 15 alle 17

📍 Frutteto della biodiversità di Garavelle, Villa Capelletti – Città di Castello

🎟️ Visite al frutteto gratuite, con prenotazione obbligatoria

🏛️ Museo Malakos e Centro delle Tradizioni Popolari: ingresso a pagamento

📞 335 612 8439

📧 info@archeologiaarborea.org