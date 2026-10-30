Città di Castello, un fine settimana pieno di appuntamenti tra cultura, arte e Halloween

Un calendario ricco di iniziative: poesia, geopolitica, cinema, laboratori per bambini, mostre, natura e il 46° Salone Nazionale del Bianco Pregiato

CITTÀ DI CASTELLO – Un fine settimana con tante occasioni per uscire di casa, incontrarsi e vivere la città attraverso la cultura. Da giovedì 29 ottobre a domenica 1° novembre Città di Castello propone un calendario particolarmente ricco, capace di mettere insieme letteratura, arte, cinema, geopolitica, natura e iniziative dedicate alle famiglie.

Dopo la serata di ieri giovedì 29 ottobre, a Palazzo Bufalini, con l’appuntamento del Circolo della Poesia e il protagonista Evaristo Seghetta Andreoli, che ha presentato “Epiloghi”, raccolta pubblicata da Interno Poesia nel 2025 si prosegue nella giornata di oggi venerdì 30 ottobre che porterà al Teatro degli Illuminati un appuntamento dedicato all’attualità internazionale. Alle 21 sarà Dario Fabbri, analista geopolitico e direttore del mensile Domino, a parlare di scenari internazionali e trasformazioni del mondo contemporaneo nell’incontro “Dove vanno i popoli, dove va il mondo”, organizzato dal Rotary Club Città di Castello. L’incasso della serata sarà destinato ai service sociali del Club.

Sempre venerdì, alle 21.30, spazio al cinema al Museo Malakos, con la proiezione de Il gabinetto del dottor Caligari, accompagnata dalla musica dal vivo degli ONO. Un appuntamento particolare, costruito sulle atmosfere del cinema espressionista e pensato anche in chiave Halloween: gli spettatori sono infatti invitati a partecipare in maschera.

E proprio Halloween sarà uno dei fili conduttori della giornata di sabato 31 ottobre, soprattutto per bambini, ragazzi e famiglie. Al Museo Malakos è in programma un laboratorio creativo con pozioni colorate, esperimenti fosforescenti e miscugli, mentre alle 16.30 il centro storico sarà attraversato dalla Caccia al tesoro di Halloween, tra indizi, misteri e prove da superare. Per partecipare sarà necessario formare una squadra e iscriversi tramite WhatsApp.

Il calendario prosegue poi domenica 1° novembre, quando arte e territorio si incontreranno nell’ambito di “Tuber Magnatum”, iniziativa inserita nel programma del 46° Salone Nazionale del Bianco Pregiato. La giornata prevede un’estemporanea di pittura, con gli artisti chiamati a confrontarsi con il tema del tartufo bianco e con l’identità del territorio.

Sempre domenica, dalle 15 alle 17, sarà possibile andare alla scoperta del Frutteto della biodiversità di Garavelle, a Villa Capelletti. La Fondazione Archeologia Arborea ETS organizza visite guidate gratuite condotte da Isabella Dalla Ragione, per raccontare le antiche varietà frutticole conservate nel frutteto e il patrimonio di storia e biodiversità che rappresentano. La prenotazione è obbligatoria.

Nel corso del pomeriggio sarà inoltre possibile visitare il Museo Malakos e il Centro delle Tradizioni Popolari, con ingresso a pagamento.

Accanto agli eventi del fine settimana, proseguono le mostre e le esposizioni negli spazi culturali cittadini. Al Palazzo del Podestà è visitabile fino al 4 novembre la mostra “Tuber Magnatum”, mentre alla Biblioteca comunale “G. Carducci”, nella saletta 19, fino al 31 ottobre sono esposti alcuni scritti autografi di Giuseppe Garibaldi, indirizzati alla Società patriottica degli operai di Città di Castello tra il 1862 e il 1875.

Alla Pinacoteca Comunale continua inoltre il percorso dedicato all’arte del Novecento con “Presentazione ciclica delle opere – Ciclo VII: Aftermandelbrot”, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Giorgio Ascani, conosciuto come Nuvolo. È inoltre visitabile la mostra dedicata a Bepi Romagnoni, protagonista dell’arte italiana del secondo dopoguerra.

Un programma dunque molto diverso, che in quattro giorni attraversa linguaggi e pubblici differenti. Dalla poesia alla geopolitica, dal cinema alla pittura, dalle attività per bambini alla scoperta della biodiversità, Città di Castello si prepara a vivere un altro fine settimana nel segno della cultura e della partecipazione.

Un calendario che si intreccia anche con il 46° Salone Nazionale del Bianco Pregiato, confermando la volontà di legare le iniziative culturali alle tradizioni e alle eccellenze del territorio.