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Ictus, in Umbria 2mila ricoveri l’anno: riconoscere i segnali può salvare una vita

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In Umbria si registrano circa 2.000 ricoveri per ictus ogni anno.

La Giornata mondiale dell’ictus ha riportato l’attenzione su un punto fondamentale: davanti ai primi sintomi, intervenire subito può essere decisivo.

Bocca improvvisamente storta, perdita di forza a un braccio o a una gamba, difficoltà nel parlare o nel comprendere, disturbi improvvisi della vista o dell’equilibrio.

In questi casi non bisogna aspettare: chiamare immediatamente il 112 o il 118.

La Regione Umbria sta inoltre aggiornando la Rete regionale ictus e i percorsi di cura, rafforzando il collegamento tra emergenza, ospedali e riabilitazione.

La prevenzione passa anche dalla conoscenza. Riconoscere i segnali e agire rapidamente può salvare una vita e preservare l’autonomia di una persona.

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