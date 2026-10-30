San Secondo, il 1° novembre si ricordano i caduti di tutte le guerre

Cerimonia di commemorazione nel giorno dedicato alla memoria delle vittime civili e militari. Protagonisti anche i bambini della scuola “La Vecchia Stazione”

SAN SECONDO – Una mattinata dedicata al ricordo, alla memoria e alla pace. Domenica 1° novembre 2026, San Secondo ospiterà la tradizionale cerimonia di commemorazione dei caduti in guerra, organizzata dal Comitato Pro San Secondo e dalla Sezione di Città di Castello dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti in Guerra.

L’appuntamento prenderà il via alle 10, con la Santa Messa celebrata da don Adrian Barsan nella chiesa parrocchiale. Alle 10.45 partirà quindi il corteo diretto verso i monumenti dedicati alle vittime.

La prima tappa sarà il monumento delle vittime civili del 14 maggio 1944, alla Croce, dove verrà reso omaggio alle vittime. Successivamente il corteo raggiungerà il monumento dei caduti di tutte le guerre, presso la Pubblica Assistenza, dove sarà deposta una corona d’alloro.

Alla cerimonia prenderà parte anche una rappresentanza del Comando Militare Esercito Umbria. Saranno presenti il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, con il gonfalone della città, autorità civili e religiose e rappresentanti delle associazioni militari e civili.

Un ruolo particolare sarà affidato ai bambini della scuola elementare “La Vecchia Stazione” di San Secondo, che saranno protagonisti della cerimonia. Un modo per consegnare la memoria alle nuove generazioni e trasformare il ricordo del passato in un’occasione per parlare di pace e di futuro.

Il corteo sarà accompagnato dalla Filarmonica “G. Puccini” di Città di Castello.

Al termine della cerimonia è previsto un momento conviviale con un piccolo buffet per tutti i partecipanti.

L’iniziativa vuole mantenere vivo il ricordo di chi ha perso la vita durante le guerre e, allo stesso tempo, ribadire l’importanza della memoria come strumento per costruire una cultura di pace. Come ricordano gli organizzatori, ricordare, onorare e far conoscere il passato significa anche lavorare per costruire una vera pace mondiale.