La poesia incontra la memoria: Evaristo Seghetta Andreoli protagonista al Circolo della Poesia

“Epiloghi”, l’ultima raccolta del poeta umbro, è stata al centro del quinto appuntamento della quarta edizione. In sala anche gli studenti del liceo Plinio il Giovane

CITTÀ DI CASTELLO – Un pomeriggio dedicato alla poesia, alle parole e alla memoria. Giovedì 29 ottobre, nella sede dell’associazione, si è tenuto il quinto appuntamento della quarta edizione del Circolo della Poesia, che ha avuto come protagonista Evaristo Seghetta Andreoli con la sua ultima raccolta, Epiloghi, pubblicata da Interno Poesia nel 2025.

A dialogare con il poeta è stato Nicola Mariuccini, mentre le letture sono state affidate a Silvia Bardascini, Elio Mariucci e Velia Volpi, capaci di accompagnare il pubblico dentro i versi e le atmosfere della raccolta.

Numeroso il pubblico presente, accolto dal vicepresidente dell’associazione, l’avvocato Pietro Paolieri, insieme ai consiglieri e ai soci. Come ormai consuetudine, all’incontro hanno partecipato anche gli studenti del liceo statale “Plinio il Giovane” di Città di Castello, insieme a numerosi soci dell’associazione ABC – Amici della Biblioteca Carducci.

L’appuntamento, curato dalla dottoressa Catia Cecchetti, ha portato a Città di Castello una voce poetica importante del panorama umbro. Seghetta Andreoli, originario di Montegabbione, ha alle spalle una lunga esperienza nel mondo della poesia e della cultura. Dopo gli studi classici e giuridici e una carriera professionale nel settore bancario, ha collaborato con riviste letterarie, partecipato a numerosi premi e visto i propri testi e le proprie opere recensiti anche su importanti quotidiani e riviste italiane e straniere.

La sua prima raccolta, I semi del poeta, è stata pubblicata nel 2013. Nel corso degli anni sono arrivati diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Firenze Mario Conti Fiorino d’Oro, il Premio Mario Luzi, il Premio Città di Sassari e il Premio Cecco d’Ascoli. Con Epiloghi, inoltre, il poeta è entrato nella cinquina dei finalisti del 38° Premio Letterario Camaiore “Francesco Belluomini”.

Al centro del dialogo è stata naturalmente la sua ultima raccolta. In Epiloghi, Seghetta Andreoli costruisce un viaggio attraverso tempo, memoria e natura, partendo spesso da immagini intime e quotidiane per arrivare a riflessioni più universali.

Il paesaggio della campagna umbra diventa così uno spazio dell’anima, un luogo nel quale fermarsi a osservare il passare delle stagioni, degli affetti e dei giorni. Una poesia essenziale e raffinata, caratterizzata da immagini forti e da un tono a tratti crepuscolare, che non rinuncia però a una sottile luce di speranza.

Mariuccini ha guidato il confronto entrando nel cuore della raccolta e del percorso dell’autore. Le letture di Bardascini, Mariucci e Volpi hanno invece dato voce ai versi, creando un dialogo continuo tra parola scritta e parola recitata.

Il tema della fine, centrale in Epiloghi, non viene raccontato soltanto come perdita. Nei versi di Seghetta Andreoli il dolore dei distacchi convive con la bellezza di ciò che rimane, con la memoria e con la capacità delle piccole cose di conservare un significato anche quando tutto sembra dissolversi.

Alla fine dell’incontro sono arrivati gli applausi del pubblico, a sottolineare la riuscita di un appuntamento colto, ma allo stesso tempo capace di parlare direttamente alle emozioni.

Il Circolo della Poesia dà ora appuntamento a giovedì 5 novembre, con Tarek Komin e il libro Il primo poeta nello spazio (Bertoni Editore, 2019). La presentazione sarà affidata a Mic Mirabucci, mentre le letture saranno curate dagli attori della Tutto Fa Broadway Theatre Academy.