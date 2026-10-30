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Dal 5 novembre la piscina di Città di Castello riapre le sue porte!

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Si torna in acqua. Da giovedì 5 novembre la piscina comunale del Belvedere riapre le porte con il nuovo programma della stagione 2026/27.

Nuoto libero, corsi e attività per rimettersi in movimento, allenarsi e ritrovare un luogo che per tanti tifernati significa sport, amicizie e benessere.

Da lunedì a venerdì il nuoto libero sarà disponibile dalle 7 alle 14, con aperture anche il sabato e la domenica. Nel pomeriggio sono previste ulteriori fasce dedicate al nuoto libero.

Ripartono inoltre le attività di Acquafitness, con Gym, Bike e Trekk, attraverso un programma articolato durante tutta la settimana. Per partecipare alle lezioni è necessaria la prenotazione tramite l’app AppSport GATEAPP.

📍 Piscine comunali Belvedere – Via Engels 1, Città di Castello

Una nuova stagione è pronta a cominciare.

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