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Steve McCurry, anche Montone protagonista della mostra “Spirituality”

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Cinque scatti raccontano il borgo nella nuova esposizione alla Pinacoteca dell’Accademia di Belle Arti di Perugia

MONTONE – C’è anche Montone tra i protagonisti di “Spirituality”, la nuova mostra di Steve McCurry inaugurata alla Pinacoteca dell’Accademia di Belle Arti di Perugia.

Il progetto, promosso dalla Regione Umbria, coinvolge le Aree Interne del territorio regionale e porta all’interno dell’esposizione anche immagini legate ai borghi che ne fanno parte.

Montone è presente con cinque scatti, realizzati grazie anche alla partecipazione di numerosi cittadini che hanno scelto di mettersi a disposizione per il progetto.

Un risultato che l’Amministrazione comunale sottolinea con soddisfazione, ringraziando tutti i volontari coinvolti. La partecipazione della comunità, infatti, rappresenta non soltanto un contributo alla realizzazione della mostra, ma anche una testimonianza della vitalità e dell’identità del borgo.

La presenza di Montone in un’esposizione firmata da uno dei fotografi più conosciuti e apprezzati a livello internazionale rappresenta inoltre un’importante occasione di valorizzazione del territorio e delle sue comunità.

La mostra è visitabile alla Pinacoteca dell’Accademia di Belle Arti di Perugia.

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