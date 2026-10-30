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Anghiari, sabato la consegna del Palio della Vittoria

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Appuntamento alle 18.30 a Palazzo Pretorio per celebrare il vincitore della sfida

ANGHIARI – Il Palio della Vittoria torna protagonista ad Anghiari. Sabato 31 ottobre, alle 18.30, il centro storico ospiterà la cerimonia di consegna del Palio, uno dei momenti più attesi legati alla storica manifestazione anghiarese.

L’appuntamento è fissato a Palazzo Pretorio, dove la comunità si ritroverà per celebrare il vincitore e rivivere lo spirito di una tradizione che ogni anno richiama attenzione e partecipazione.

Una serata dedicata quindi al Palio e alla sua storia, ma anche un’occasione per ritrovarsi e condividere uno degli appuntamenti che fanno parte dell’identità di Anghiari.

L’invito del Comune è rivolto a cittadini e appassionati: sabato 31 ottobre, alle 18.30, tutti a Palazzo Pretorio per la consegna del Palio della Vittoria.

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