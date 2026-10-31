Altotevere, a Sarroch per ripartire come un anno fa

Il 3-0 del 1° novembre 2025 aprì la serie di otto vittorie. Contro la Sarlux dell’ex Favaro torna Marzolla, in banda tre giocatori per due posti



Stesso giorno, stesso palazzetto, stesso avversario. Domenica 1° novembre alle 16 la ErmGroup Altotevere torna a Sarroch per affrontare la Sarlux, esattamente un anno dopo il 3-0 che diede il via a otto vittorie piene di fila. Quella serie portò i biancazzurri al secondo posto del girone Bianco a fine andata.



Siamo solo alla terza giornata di Serie A3 Credem Banca, ma tutte e due le squadre arrivano da una sconfitta e la partita si fa più delicata. Arbitrano Luca Pescatore di Cerveteri ed Erika Burrascano di Messina. Rispetto a Cantù, all’Altotevere serve un cambio nel gioco e nell’atteggiamento.



Da quella gara è uscita almeno una buona notizia: l’esordio in categoria del 19enne perugino Filippo Giovagnoli, entrato al posto di Matteo Alpini. «All’inizio avevo un po’ d’ansia, poi nel quarto set ero tranquillo e carico – racconta –. Ho fatto punto al primo colpo. Sono contento della prestazione, non del risultato. Spero di aver ripagato la fiducia». Su Sarroch va dritto al punto: «Sarà complicata, anche perché la trasferta è lunga. Il motore sarà la voglia di riscatto».



Dall’altra parte della rete c’è un volto noto: Gioele Favaro. In precampionato, a Macerata, gli è successo un episodio che rischia di condizionargli metà stagione. Il tecnico Moretti lo alterna da opposto con Schiro, salito alla ribalta per i 42 punti contro Ciriè, mentre Guarienti Zappoli è fisso in posto 4. In regia c’è Selleri. Al centro è arrivato Guastamacchia da Acqui Terme, accanto ai confermati Leccis, Agrusti e Pisu.

Coach Monaldi ritrova la diagonale Bellucci-Marzolla, con l’opposto che assicura di stare bene.

Al centro dovrebbero partire Quarta e Cengia, libero Broccatelli. La partita aperta resta quella in posto 4: dopo la buona prova contro Cantù, Pinali si gioca le due maglie da titolare con Alpini e Maiocchi.