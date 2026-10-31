Cordoglio a Sansepolcro per la morte di don Zeno Gori, parroco amato del Borgo

Si è spenta una figura molto cara alla comunità biturgense. Don Zeno Gori, che di recente aveva festeggiato i 60 anni di sacerdozio, è scomparso e l’Amministrazione comunale di Sansepolcro ha espresso il proprio cordoglio per voce del sindaco Fabrizio Innocenti.

«Certo di interpretare il sentimento di un’intera comunità, le mie condoglianze e quelle dell’Amministrazione per la scomparsa di uno fra i parroci più stimati e amati del Borgo, che ha sempre svolto con passione e generosità il suo esercizio sacerdotale alle nostre latitudini», ha dichiarato il primo cittadino appena appresa la notizia.

Originario di Martigliano, piccola località del territorio sestinate, don Zeno era da decenni un autentico punto di riferimento per la chiesa locale. Dopo l’incarico di parroco in Cattedrale, aveva guidato per ben 38 anni la chiesa di San Paolo. Da dieci anni era alla guida ecclesiastica della chiesa del Trebbio.

Nel suo percorso c’è stata anche l’esperienza di insegnante di religione, prima alle elementari e poi alla scuola media “Pacioli”, un ruolo che gli ha permesso di costruire un legame profondo con le giovani generazioni.

Di lui resteranno impresse, oltre al magistero, la grande affabilità e la disponibilità verso chiunque si rivolgesse a lui, e quel caratteristico “passo veloce” con cui percorreva le vie del Borgo.

I funerali si terranno lunedì 2 novembre alle 11.30 nella chiesa di San Paolo e saranno presieduti dal Vescovo Andrea Migliavacca. Sarà l’occasione per salutare e ringraziare un autentico pastore.