“Conti delle partecipate in rosso: Fratelli d’Italia chiede spiegazioni”. La replica dei gruppi di maggioranza

I Consiglieri comunali di maggioranza, in merito all’articolo in oggetto, intendono ristabilire

la verità dei fatti e l’esatta realtà contabile che emerge dai bilanci d’esercizio al 31/12/2025

delle citate società partecipate direttamente o indirettamente dall’Ente.

Le affermazioni secondo cui i conti delle nostre partecipate sarebbero “in rosso” contengono macroscopici errori documentali che ribaltano completamente il segno della reale gestione aziendale, che questa Amministrazione rivendica.



Tutte le società esaminate presentano, in realtà, bilanci in utile. I dati reali, ufficiali e trasparenti estratti dai rispettivi bilanci regolarmente approvati,

depositati presso il registro imprese e pertanto resi pubblici e consultabili, certificano quanto

segue:



 SO.GE.PU. S.p.A.: La capogruppo ha chiuso l’esercizio 2025 in equilibrio, registrando un utile netto di 169.415 euro, a fronte di un Risultato prima delle

imposte pari a 454.443 euro.



 Polisport S.S.D. a R.L.: Nonostante le note complessità strutturali che colpiscono il

settore dell’impiantistica sportiva a livello nazionale, il bilancio evidenzia un utile d ‘esercizio di 1.389 euro.

 Farmacie Tifernati S.r.l.:

La società in-house ha chiuso l’anno con un rilevante utile netto di 150.359 euro, deliberando altresì la restituzione alla collettività attraverso la

distribuzione di utili al socio unico Comune di Città di Castello per un importo di 160.882 euro. (Delibera Assemblea 29/05/2025)



 SOG.ECO. S.r.l.: Non registra alcuna perdita. La società ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto di 40.177 euro, registrando inoltre un eccezionale miglioramento della Posizione Finanziaria Netta di ben 865.985 euro (positiva per 798.643 euro a

fine anno).



L’opposizione incorre in un grave quanto elementare equivoco contabile, confondendo i

crediti, i debiti commerciali o le singole poste fiscali con i reali risultati d’esercizio delle

aziende. Nel caso di SO.GE.PU. S.p.A., ad esempio, è stata incredibilmente scambiata la

posta contabile delle imposte differite e anticipate (pari a -365.526 euro) con il risultato finale

di gestione, che è invece ampiamente positivo per oltre 169mila euro.



Ancor più inveritiera è la tesi di una crisi del sistema pubblico locale: la somma algebrica dei

risultati d’esercizio di queste quattro società genera un utile complessivo reale per il nostro territorio di oltre 361.000 euro.



Definire “in rosso” aziende sane, che non gravano sulle tasche dei tifernati, che producono utili per la collettività e che mantengono intatti i livelli occupazionali e la qualità dei servizi erogati, rappresenta una strumentalizzazione politica inaccettabile che lede la reputazione

delle società stesse, dei lavoratori e dei professionisti che le amministrano.



Come forze di maggioranza e come Amministrazione Comunale, richiediamo la pubblicazione della presente smentita con la stessa evidenza e collocazione concesse all’articolo errato, a tutela della corretta informazione dei cittadini di Città di Castello.



I Gruppi Consiliari di Maggioranza

