Città di Castello, a settembre continuano le visite guidate alle chiese storiche

Appuntamenti il 5, 12, 19 e 26 settembre tra San Francesco, Cattedrale e San Domenico grazie all’impegno dei volontari

Prosegue anche nel mese di settembre l’attività dell’Associazione Chiese Storiche, che rinnova il calendario delle visite guidate dedicate al patrimonio religioso e artistico di Città di Castello.

Gli appuntamenti sono in programma il 5, 12, 19 e 26 settembre, sempre dalle 11 alle 12.30, con un percorso che toccherà alcune delle chiese più importanti della città.

La chiesa di San Francesco e la Cattedrale saranno visitabili in tutte e quattro le date previste, mentre la chiesa di San Domenico entrerà nel programma nelle giornate del 19 e del 26 settembre.

L’iniziativa è resa possibile dal lavoro dei volontari dell’associazione, che continuano a mettere a disposizione tempo e competenze per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta della storia, dell’arte e del valore spirituale di questi luoghi.

Un’attività che punta anche a rafforzare la conoscenza e la valorizzazione di un patrimonio spesso frequentato quotidianamente, ma non sempre conosciuto in tutti i suoi aspetti.

Per informazioni è possibile consultare il sito dell’Associazione Chiese Storiche oppure scrivere a associazione@chiesestoriche.it.