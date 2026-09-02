Castel Rigone, due weekend tra jazz, cultura giapponese, cinema e performance

Dal 5 al 13 settembre la Pieve di San Cristoforo ospita concerti, mostre, calligrafia, cinema e incontri con artisti italiani e internazionali

Due fine settimana per riportare arte, musica e cultura negli spazi della Pieve di San Cristoforo in Pian di Marte, a Castel Rigone. Dal 5 al 13 settembre Guadi Home Events, in collaborazione con la Pro Loco, propone un calendario che mette insieme jazz, cinema, fotografia, cultura giapponese, performance e racconti.

Si parte sabato 5 settembre. Dalle 18.30 sarà inaugurata la mostra Vestizioni dell’artista Fabio Iemmi, con opere pittoriche e tessili affiancate dalle Sonografie del compositore Guido Lusetti. A seguire il regista Alessandro Scillitani presenterà il film Il respiro del tempo, dedicato proprio alla Pieve di San Cristoforo.

Alle 20.30 spazio invece alla musica con Walter Calloni, Simone Gubbiotti e Gianmarco Scaglia, protagonisti del progetto Blending the Unconventional. Tre musicisti con esperienze importanti nel panorama italiano e internazionale, dal rock al jazz.

Domenica 6 settembre, dalle 18.30, sarà protagonista la fotografa Paola Ghirotti, da oltre trent’anni attiva in Estremo Oriente, con immagini tratte dall’archivio unGiappone® e una selezione di libri dedicati anche al giardino giapponese e alla Via del Tè. A seguire l’artista e calligrafo Roberto “Steve” Gobesso proporrà un’introduzione alla calligrafia orientale e una dimostrazione dal vivo.

Il secondo weekend si aprirà sabato 12 settembre. Nel pomeriggio, alle 18.30, verrà presentato il progetto editoriale Ricette Lanciate di Fabio Iemmi e Alessandro Leto, accompagnato da un aperitivo musicale.

Alle 20.30 sarà invece la volta di Noah Rosanes, artista, compositore e produttore discografico, con Refleksionskoncert, esperienza sonora immersiva. Ospite, come voce fuori campo, l’attore statunitense Francis Pardeilhan.

Chiusura domenica 13 settembre con l’esposizione delle opere, il workshop Il colore della narrazione dedicato ai materiali dell’arte, una nuova azione calligrafica di Roberto Gobesso e, dalle 20.30, una reunion di giovani band con I posti in fondo.

Durante entrambi i weekend sarà presente anche un punto ristoro street food curato dalla Pro Loco di Castel Rigone.