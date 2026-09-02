Altotevere, il territorio fa squadra: nuove collaborazioni per la stagione 2026/2027

Laboratorio Biochimico Tiferno entra come partner sanitario, “Il Castellano” conferma il sostegno all’hospitality della società biancazzurra

Mattinata diversa dal solito per i giocatori della ErmGroup Altotevere, che martedì 1° settembre hanno incontrato due realtà del territorio legate alla stagione 2026/2027.

Accompagnati dal responsabile sanitario Gianluca Neri e dal mental coach Nicola Cesarotti, gli atleti si sono recati al Laboratorio Biochimico Tiferno per effettuare le analisi mediche.

La struttura, presente da cinquant’anni a Città di Castello e attiva anche a Sansepolcro, da inizio 2026 opera nella nuova sede di via Giuseppe Di Vittorio, nella zona industriale Nord. Proprio con il Laboratorio Biochimico Tiferno è nata una nuova partnership sanitaria.

Ad accogliere la squadra sono stati la fondatrice e titolare Marinella Floridi e i collaboratori del centro.

«Avvicinarsi a giovani atleti che rappresentano il nostro territorio agli alti livelli della pallavolo è per noi un vero piacere», ha spiegato Mauro Baglioni, responsabile del Laboratorio Biochimico Tiferno, sottolineando anche il valore del sostegno delle aziende alle realtà sportive locali.

Subito dopo, il gruppo si è spostato nella vicina panetteria e pasticceria artigianale “Il Castellano”, che ha confermato la propria collaborazione con Altotevere per l’accoglienza nella sala hospitality del palazzetto dello sport di San Giustino.

Qui gli atleti hanno fatto colazione insieme, in un momento informale che ha permesso anche di rafforzare il rapporto con i partner.

Alla mattinata ha preso parte anche l’amministratore delegato biancazzurro Claudio Bigi.

«Era importante far conoscere agli atleti le realtà che ci sostengono – ha spiegato –. Le collaborazioni con le aziende stanno crescendo e ci garantiscono servizi di qualità».

Bigi ha espresso soddisfazione anche per l’avvio della preparazione: «Ho visto un gruppo di uomini che si sono posti bene fin dal primo giorno. Sono certo che costruiremo un ottimo collettivo».

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 3 settembre alle Cantine Blasi di Umbertide, dove è in programma una serata di gala con una prima presentazione della squadra e dei programmi per la nuova stagione.