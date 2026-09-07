Città di Castello, alla Pinacoteca il catalogo di “Riverberi” di Valdi Spagnulo

Giovedì 11 settembre la presentazione del volume dedicato all’installazione dell’artista. A seguire visita guidata con lo scultore

Nuovo appuntamento culturale alla Pinacoteca Comunale di Città di Castello, dove giovedì 11 settembre alle 17 sarà presentato il catalogo dell’installazione “Riverberi” di Valdi Spagnulo, edito da Luoghi Interiori.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Città di Castello in collaborazione con il Gruppo FAI Città di Castello.

Alla presentazione interverranno Michela Botteghi, assessore alla Cultura, Pasquale Fameli, curatore del catalogo, Livia Castellani, autrice del testo presente nel volume, Eleonora Reali, referente del Gruppo FAI Città di Castello, e lo stesso Valdi Spagnulo.

Il catalogo approfondisce il progetto artistico legato a “Riverberi”, offrendo nuovi strumenti di lettura dell’installazione e del percorso creativo dello scultore.

Al termine dell’incontro è prevista anche una visita guidata con l’artista, occasione per conoscere più da vicino l’opera e il lavoro che ne ha accompagnato la realizzazione.

L’appuntamento si inserisce nel programma delle iniziative culturali ospitate negli spazi della Pinacoteca Comunale.