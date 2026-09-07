Sansepolcro, torna B.E.V.I.: cento cantine italiane e due giornate dedicate al vino

Il 24 e 25 ottobre seconda edizione di Borgo Eccellenze Vinicole Italiane. Domenica al Borgo Palace Hotel i grandi banchi d’assaggio con le cantine selezionate da Luca Gardini

Sansepolcro torna capitale del vino italiano con la seconda edizione di B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre.

Dopo il successo dell’esordio, la manifestazione rilancia con l’obiettivo di raccontare il vino italiano di qualità e, allo stesso tempo, promuovere Sansepolcro e l’Alta Valle del Tevere tosco-umbra come destinazione enogastronomica, culturale e turistica.

Protagoniste saranno cento cantine italiane, selezionate personalmente da Luca Gardini, wine critic e sommelier di fama internazionale, già Miglior Sommelier d’Italia, d’Europa e del Mondo.

Le aziende partecipanti porteranno in degustazione le proprie etichette più rappresentative, insieme a produzioni particolari e annate selezionate, offrendo un percorso attraverso territori e denominazioni di tutta Italia.

Una delle principali novità del 2026 sarà la giornata di sabato 24 ottobre, pensata per portare B.E.V.I. direttamente nel tessuto urbano di Sansepolcro, con iniziative che metteranno in relazione vino, arte, artigianato, storia, cultura e produzioni locali.

L’obiettivo è trasformare la città in parte integrante dell’evento, valorizzando il patrimonio storico e artistico del Borgo e rafforzando il legame tra manifestazione e territorio.

Altro tema centrale sarà quello della cosiddetta “Valtiberina del vino”, con particolare attenzione all’area compresa tra Sansepolcro, San Giustino, Caprese Michelangelo e Anghiari. Un territorio che gli organizzatori vogliono contribuire a raccontare anche sotto il profilo vitivinicolo, mettendo in evidenza nuove produzioni e progettualità locali.

Domenica 25 ottobre tornerà invece il format che ha caratterizzato la prima edizione. Dalle 12 alle 20, negli spazi del Borgo Palace Hotel, saranno allestiti i grandi banchi d’assaggio con le cantine selezionate da Gardini.

La giornata sarà rivolta a wine lover, professionisti, operatori della ristorazione e dell’ospitalità, sommelier, buyer e stampa specializzata, con la possibilità di incontrare direttamente i produttori e approfondire vini, territori e denominazioni.

Con la seconda edizione, B.E.V.I. punta così a consolidare il proprio ruolo nel panorama degli appuntamenti enologici italiani e a rafforzare ulteriormente il legame tra vino, turismo e promozione della Valtiberina.