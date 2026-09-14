Città di Castello, controlli antidroga dei Carabinieri con unità cinofile: 6 giovani segnalati, in azione Tami pastore tedesco di 9 anni





Città di Castello (PG): controlli dei Carabinieri, in campo con le unità cinofile. I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno intensificato i servizi di controllo del

territorio, mettendo in campo un’operazione mirata nelle zone maggiormente frequentate dai

giovani.

L’attività, svolta nella mattinata odierna, ha visto la collaborazione delle unità cinofile antidroga del

Nucleo Carabinieri di Firenze, che hanno affiancato i militari dell’Arma locale nelle ispezioni.

I controlli si sono concentrati soprattutto nelle aree sensibili della città, a partire dal principale

capolinea degli autobus di piazza Garibaldi, cuore del flusso cittadino, per poi estendersi nelle

vicinanze di alcuni locali pubblici del centro storico, luoghi spesso di aggregazione giovanile.

Protagonista dell’operazione è stata Tami, una femmina di pastore tedesco dell’Arma dei

Carabinieri dal manto nero di nove anni, esperta in attività di ricerca di sostanze stupefacenti. Sotto

la guida del suo conduttore, il cane ha perlustrato con attenzione le aree interessate, ricevendo la

piena collaborazione delle persone controllate.

L’attività si è conclusa con la segnalazione all’Autorità di pubblica sicurezza di sei giovani, di età

compresa tra i 22 e i 35 anni, per uso personale di sostanze stupefacenti. Un risultato che conferma

la natura principalmente preventiva e di deterrenza del servizio.

I Carabinieri sottolineano infatti come tali operazioni non abbiano solo lo scopo di intercettare

eventuali episodi di spaccio o consumo di droghe, ma soprattutto di rafforzare il senso di legalità e

rassicurazione sociale, rivolgendosi in particolare ai più giovani, spesso poco informati sulle

conseguenze dell’uso di sostanze stupefacenti.

L’impegno dell’Arma in questo ambito si inserisce in una strategia di prevenzione più ampia, che

continuerà a svilupparsi anche nei prossimi mesi con controlli mirati e iniziative di

sensibilizzazione nelle scuole.