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Gran Premio Nuvolari, 300 auto storiche tornano a Sansepolcro

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Sabato 19 settembre controllo orario in viale Armando Diaz dalle 15.30. In gara anche l’equipaggio biturgense Spini-Mearini su Alfa Romeo 1900 Touring

Sansepolcro si prepara ad accogliere nuovamente il Gran Premio Nuvolari, una delle manifestazioni più affascinanti dedicate alle auto storiche.

L’appuntamento è per sabato 19 settembre, quando circa 300 vetture costruite tra il 1930 e il 1970 attraverseranno la città nell’ambito del percorso della storica competizione.

Gli equipaggi arriveranno da Arezzo dopo il passaggio all’Autodromo di Magione e raggiungeranno viale Armando Diaz, dove dalle 15.30 è previsto il controllo orario. Da Sansepolcro la carovana ripartirà poi in direzione di Rimini, passando da Viamaggio.

Tra i partecipanti ci sarà anche un equipaggio tutto biturgense: Spini-Mearini, in gara con una Alfa Romeo 1900 Touring, numero 149.

Ad accompagnare l’arrivo delle vetture ci sarà anche il Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro, in un incontro tra storia dell’automobilismo e tradizione cittadina.

La logistica della tappa sarà curata ancora una volta dal gruppo A.M.A. – Amici Motori Antichi, che segue l’organizzazione dell’appuntamento biturgense per il terzo anno consecutivo.

Per appassionati e curiosi sarà quindi un’occasione per vedere da vicino vetture di grande valore storico e tecnico, con equipaggi provenienti da diversi Paesi.

L’appuntamento è per sabato 19 settembre, dalle 15.30, in viale Armando Diaz.

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