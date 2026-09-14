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Ecorally di Cina, il biturgense Guido Guerrini sul podio: secondo posto con Artur Prusak

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L’equipaggio di Gass Racing porta San Marino al secondo posto e torna protagonista nella corsa alla FIA Ecorally Cup

SANSEPOLCRO – Un secondo posto pesante, arrivato al termine di cinque giorni tutt’altro che semplici sulle strade della regione cinese dell’Anhui. Guido Guerrini, pilota di Sansepolcro, e Artur Prusak hanno conquistato il secondo gradino del podio nella terza edizione dell’Ecorally di Cina, riportando Gass Racing e San Marino nelle posizioni di vertice della FIA Ecorally Cup.

La gara, disputata dal 10 al 14 settembre, ha attraversato sei città di una regione che conta circa 60 milioni di abitanti, in un contesto dove l’ecorally sta trovando un seguito decisamente superiore rispetto a quello europeo.

Guerrini e Prusak erano partiti nel migliore dei modi, vincendo la prima e la terza tappa e rimanendo al comando della classifica per oltre metà gara. La quarta frazione ha però complicato i piani dell’equipaggio sammarinese, scivolato fino al quarto posto a causa delle difficili strade di montagna e di alcuni problemi alla strumentazione.

Da lì è iniziata la rimonta. Un’attenta gestione dei consumi e un buon risultato nella prova di efficienza energetica hanno permesso a Guerrini e Prusak di recuperare fino alla seconda posizione finale.

La vittoria è andata ai cechi Žďárský-Nábělek, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti gli sloveni Špacapan-Kobal.

Un risultato importante anche in chiave mondiale. Žďárský-Nábělek guidano la classifica con 124,5 punti, davanti agli spagnoli Aicart-Herrera a quota 83,5. Guerrini e Prusak sono ora subito dietro con 77 punti e restano pienamente in corsa per le posizioni che contano.

«Avevamo iniziato bene, confermandoci primi fino a metà gara – ha spiegato Guerrini al termine della prova – poi le difficili strade sulle montagne cinesi e qualche problema con la nostra strumentazione ci hanno fatto perdere posizioni. Siamo riusciti a recuperare grazie a un attento lavoro sui consumi».

Per Guerrini il podio cinese ha anche un significato particolare: proprio dalla Cina, nel 2008, erano partiti i progetti legati ai viaggi e ai rally ecologici che avrebbero poi accompagnato buona parte della sua attività sportiva.

Adesso non c’è molto tempo per fermarsi. Il campionato si sposta immediatamente in Spagna: nel prossimo fine settimana La Coruña ospiterà la nona prova della FIA Ecorally Cup, valida anche come terza gara della Coppa Iberica.

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