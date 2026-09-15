Città di Castello, torna “Fotografiamo Insieme”: al via la 25ª edizione del corso base di fotografia

Le iscrizioni sono aperte: lezioni teoriche, tanta pratica e un progetto fotografico. Si parte il 5 ottobre a Palazzo Bufalini

Il Centro Fotografico Tifernate presenta la 25ª edizione di “Fotografiamo Insieme” Aperte le iscrizioni al corso base di fotografia: teoria e soprattutto pratica, con la realizzazione di un progetto fotografico Il Centro Fotografico Tifernate apre le iscrizioni alla 25ª edizione di “Fotografiamo Insieme”.

Da oltre 45 anni l’associazione rappresenta un punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi alla fotografia non solo per scattare, ma per stimolare la capacità di guardare il mondo e raccontarlo con le immagini attraverso il filtro della propria sensibilità. Il corso base alternerà lezioni teoriche e attività pratiche, con il coinvolgimento attivo dei partecipanti. Una parte del percorso sarà dedicata alla realizzazione di un vero e proprio progetto fotografico, sviluppato con la guida e il supporto dei docenti.

L’edizione 2026 approfondirà in particolare la pratica del ritratto, che sarà affrontata inizialmente in sala di posa e successivamente presso la Biblioteca Comunale “G. Carducci”, nello splendido Palazzo Vitelli a San Giacomo. Anche quest’anno, inoltre, il gruppo Diamante Danza accompagnerà il corso con le proprie coreografie, offrendo ai partecipanti un’occasione speciale per sperimentare e “imparare facendo”. Il corso rinnova quindi il forte legame tra il Centro Fotografico Tifernate e il territorio, mantenendo al tempo stesso uno sguardo aperto alle esperienze, ai linguaggi e alle opportunità offerte dalla fotografia nazionale e internazionale.

Le lezioni si terranno nella sede associativa di Palazzo Bufalini, a Città di Castello, il lunedì e il giovedì dalle ore 21:15 alle 22:45. L’inizio del corso è previsto per lunedì 5 ottobre e la conclusione è fissata indicativamente a metà novembre 2026. Per informazioni e iscrizioni contattare (anche via Whatsapp) Chiara 3336718522/ Andrea 3391743736 o scrivere a cft1980@gmail.com. È possibile inoltre iscriversi compilando il modulo che trovate nella pagina Facebook del Centro Fotografico Tifernate o presso i negozi FotoJey e Francesca Rillo PhotoStore.