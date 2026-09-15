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Perugia, Carabinieri salvano un 38enne: decisivo l’intervento sul cavalcavia

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I militari di Ponte San Giovanni hanno seguito l’uomo dopo un dissidio familiare e sono riusciti a fermarlo prima che compisse un gesto estremo

Intervento provvidenziale dei Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni, che hanno salvato un uomo di 38 anni evitando un possibile tragico epilogo.

I militari erano intervenuti inizialmente presso un’abitazione di Perugia per un dissidio familiare. Al termine dell’intervento hanno però notato uno dei soggetti coinvolti allontanarsi a piedi con un comportamento che ha destato preoccupazione.

I Carabinieri hanno quindi deciso di seguirlo a distanza, monitorandone gli spostamenti fino a quando l’uomo ha raggiunto un cavalcavia e ha manifestato l’intenzione di compiere un gesto estremo.

A quel punto l’intervento è stato immediato: i militari sono riusciti a raggiungerlo e a metterlo in sicurezza pochi istanti prima che la situazione potesse avere conseguenze irreparabili.

Sul posto è successivamente arrivato il personale del 118, che ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento del 38enne all’Ospedale di Perugia.

La prontezza dei Carabinieri e l’attenzione mostrata già nelle fasi successive al primo intervento hanno consentito di evitare una tragedia.

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